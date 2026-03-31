Ofertas imperdibles en frutas y verduras por el Martes de Frescura de Walmart
Para que armes tu súper y ahorres un dinerito, en Walmart hay promociones en una gran variedad de alimentos.
Si quieres ahorrar esta quincena, en Walmart por el Martes de frescura hay ofertas imperdibles en frutas y verduras, te contamos cuáles son las promociones disponibles para que aproveches.
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Ofertas en frutas y verduras en Walmart
Las ofertas están disponibles para comprar en línea o directamente en tienda y son las siguientes:
- Piña miel: 22.50 pesos el kilo
- Lechuga: 14.94 pesos la pieza
- Papaya maradol: 39.00 pesos el kilo
- Sandía roja: 19.00 pesos el kilo
- Mango ataulfo: 38.00 pesos el kilo
- Pera de Anjou: 39.90 pesos el kilo
- Pera bosc: 39.90 pesos el kilo
- Toronja: 32.00 pesos el kilo
- Mandarina: 50.00 pesos los 900 gramos
- Manzana granny: 39.90 pesos el kilo
- Penca de plátano: 22.00 pesos el kilo
- Espinaca baby Marketside: 49.00 pesos los 250 gramos
- Espinaca: 49.00 pesos los 280 gramos
Promociones para la Semana Santa
- Filetes basa oriental blanco: 75.00 pesos el kilo
- Camarón mediano sin cabeza: 279.00 pesos la charola con 700 gramos
- Milanesa de pechuga: 169.00 pesos la charola con 800 gramos
- Filete de tilapia: 96.00 pesos la charola con 900 gramos
- Salmón marketside: 229.00 pesos los 500 gramos
- Filete de pescado Sierra Madre blanco: 234.00 pesos el kilo
- Medallones de atún Dolores 4 piezas: 229.00 pesos
- Alitas picosas Bachoco: 169.00 pesos los 700 gramos
- Medallones de atún Marketside: 209.00 pesos los 680 gramos
- Boneless Pilgrim´s buffalo: 199.00 pesos los 600 gramos
- Cubitos de atún Dolores: 59.00 pesos los 200 gramos
- Trozos de pechuga de pollo sabor búfalo: 180.00 pesos los 600 gramos
- Camarón crudo mediano: 149.00 pesos los 450 gramos
- Salmón noruego: 349.00 pesos los 500 gramos
- Cubos de atún con camarón: 72.00 pesos los 200 gramos
- Filetes de huachinango: 169.00 pesos los 500 gramos
- Medallón de atún Dolores con especias: 134.00 pesos los 300 gramos
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