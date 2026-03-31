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Ofertas imperdibles en frutas y verduras por el Martes de Frescura de Walmart

Para que armes tu súper y ahorres un dinerito, en Walmart hay promociones en una gran variedad de alimentos.

Ofertas en frutas y verduras el Martes de Frescura de Walmart
Martes de Frescura de Walmart|Adriana Juárez | adn Noticias

Escrito por: Itandehui Cervantes

Si quieres ahorrar esta quincena, en Walmart por el Martes de frescura hay ofertas imperdibles en frutas y verduras, te contamos cuáles son las promociones disponibles para que aproveches.

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Ofertas en frutas y verduras en Walmart

Las ofertas están disponibles para comprar en línea o directamente en tienda y son las siguientes:

  • Piña miel: 22.50 pesos el kilo
  • Lechuga: 14.94 pesos la pieza
  • Papaya maradol: 39.00 pesos el kilo
  • Sandía roja: 19.00 pesos el kilo
  • Mango ataulfo: 38.00 pesos el kilo
  • Pera de Anjou: 39.90 pesos el kilo
  • Pera bosc: 39.90 pesos el kilo
  • Toronja: 32.00 pesos el kilo
  • Mandarina: 50.00 pesos los 900 gramos
  • Manzana granny: 39.90 pesos el kilo
  • Penca de plátano: 22.00 pesos el kilo
  • Espinaca baby Marketside: 49.00 pesos los 250 gramos
  • Espinaca: 49.00 pesos los 280 gramos

Promociones para la Semana Santa

  • Filetes basa oriental blanco: 75.00 pesos el kilo
  • Camarón mediano sin cabeza: 279.00 pesos la charola con 700 gramos
  • Milanesa de pechuga: 169.00 pesos la charola con 800 gramos
  • Filete de tilapia: 96.00 pesos la charola con 900 gramos
  • Salmón marketside: 229.00 pesos los 500 gramos
  • Filete de pescado Sierra Madre blanco: 234.00 pesos el kilo
  • Medallones de atún Dolores 4 piezas: 229.00 pesos
  • Alitas picosas Bachoco: 169.00 pesos los 700 gramos
  • Medallones de atún Marketside: 209.00 pesos los 680 gramos
  • Boneless Pilgrim´s buffalo: 199.00 pesos los 600 gramos
  • Cubitos de atún Dolores: 59.00 pesos los 200 gramos
  • Trozos de pechuga de pollo sabor búfalo: 180.00 pesos los 600 gramos
  • Camarón crudo mediano: 149.00 pesos los 450 gramos
  • Salmón noruego: 349.00 pesos los 500 gramos
  • Cubos de atún con camarón: 72.00 pesos los 200 gramos
  • Filetes de huachinango: 169.00 pesos los 500 gramos
  • Medallón de atún Dolores con especias: 134.00 pesos los 300 gramos

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