Ofertas imperdibles en frutas y verduras por el Martes de Frescura de Walmart

Si quieres ahorrar esta quincena, en Walmart por el Martes de frescura hay ofertas imperdibles en frutas y verduras, te contamos cuáles son las promociones disponibles para que aproveches.

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Ofertas en frutas y verduras en Walmart

Las ofertas están disponibles para comprar en línea o directamente en tienda y son las siguientes:



Piña miel: 22.50 pesos el kilo

Lechuga: 14.94 pesos la pieza

Papaya maradol: 39.00 pesos el kilo

Sandía roja: 19.00 pesos el kilo

Mango ataulfo: 38.00 pesos el kilo

Pera de Anjou: 39.90 pesos el kilo

Pera bosc: 39.90 pesos el kilo

Toronja: 32.00 pesos el kilo

Mandarina: 50.00 pesos los 900 gramos

Manzana granny: 39.90 pesos el kilo

Penca de plátano: 22.00 pesos el kilo

Espinaca baby Marketside: 49.00 pesos los 250 gramos

Espinaca: 49.00 pesos los 280 gramos

Promociones para la Semana Santa

Filetes basa oriental blanco: 75.00 pesos el kilo

Camarón mediano sin cabeza: 279.00 pesos la charola con 700 gramos

Milanesa de pechuga: 169.00 pesos la charola con 800 gramos

Filete de tilapia: 96.00 pesos la charola con 900 gramos

Salmón marketside: 229.00 pesos los 500 gramos

Filete de pescado Sierra Madre blanco: 234.00 pesos el kilo

Medallones de atún Dolores 4 piezas: 229.00 pesos

Alitas picosas Bachoco: 169.00 pesos los 700 gramos

Medallones de atún Marketside: 209.00 pesos los 680 gramos

Boneless Pilgrim´s buffalo: 199.00 pesos los 600 gramos

Cubitos de atún Dolores: 59.00 pesos los 200 gramos

Trozos de pechuga de pollo sabor búfalo: 180.00 pesos los 600 gramos

Camarón crudo mediano: 149.00 pesos los 450 gramos

Salmón noruego: 349.00 pesos los 500 gramos

Cubos de atún con camarón: 72.00 pesos los 200 gramos

Filetes de huachinango: 169.00 pesos los 500 gramos

Medallón de atún Dolores con especias: 134.00 pesos los 300 gramos

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