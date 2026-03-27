Horarios Pa’l Norte 2026: ¿En qué escenario toca Guns N’ Roses y cuánto durará su concierto?

El rugido de las guitarras distorsionadas ya se sienten en el Parque Fundidora. El Tecate Pa’l Norte 2026 comienza este 27 de marzo, pero todas las miradas están puestas en el plato fuerte del fin de semana. Tras un viernes cargado de hip-hop e indie con Tyler, The Creator e Interpol, el festival se prepara para su momento más eléctrico: el regreso de Guns N’ Roses a tierras regiomontanas.

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El escenario y la hora: ¿Cuándo sale Guns N’ Roses?

Si vas al festival este sábado 28 de marzo, marca bien tu mapa. La banda liderada por Axl Rose, Slash y Duff McKagan será el headliner absoluto del escenario principal (Escenario Tecate Light). Aunque los horarios suelen ajustarse minutos antes, se espera que el grupo tome el control del escenario a las 23:25, tras las actuaciones de Los Fabulosos Cadillacs y Kygo.

Lo que hace especial esta presentación es la duración. A diferencia de otros actos de festival que suelen durar 60 o 90 minutos, los "Guns" son conocidos por sus sets maratónicos. Se estima que su concierto dure entre 2 horas y media y 3 horas, recorriendo desde los clásicos del Appetite for Destruction hasta sus temas más recientes, cerrando la jornada del sábado de forma épica.

¿Qué otros artistas se presentan en el festival?

Aunque los Guns son el imán principal, el sábado en Fundidora tiene opciones para todos los gustos. Mientras Axl Rose calienta la garganta, otros escenarios vibrarán con el punk de Simple Plan y Allison, el rock nacional de Enjambre y el empuje de The Warning. Incluso habrá espacio para el género urbano con El Bogueto y el regional con Grupo Frontera, demostrando que el Pa'l Norte sigue siendo el festival más ecléctico de México.

Para quienes se queden hasta el domingo 29 de marzo, el cierre quedará en manos de The Killers, quienes compartirán cartel con Panteón Rococó, Zoé y la potencia punk de Marky Ramone.

El camino sigue: ¿A dónde va Guns N' Roses después de Monterrey?

Después de su paso por el Pa'l Norte, Guns N’ Roses dejará México para iniciar una gira masiva por Brasil durante todo el mes de abril de 2026.

Su primera parada tras tierras aztecas será el 1 de abril en Porto Alegre, seguido de una presentación histórica en el festival Monsters of Rock en Sao Paulo el 4 de abril. La gira brasileña se extenderá hasta el 25 de abril, tocando en estadios de ciudades como Salvador, Fortaleza y Belém.

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