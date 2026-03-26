SEP responde: ¿Se suspenden las clases este 27 de marzo?

Ante la circulación de en diversos espacios sobre un adelanto de las vacaciones de Semana Santa 2026, surgieron dudas entre los padres de familia sobre si hay clases este viernes 27 de marzo, por lo que aquí te decimos lo que indica la Secretaría de Educación Pública (SEP) para despejar incertidumbre.

Es importante recordar que el ciclo escolar se desarrolla de acuerdo con un calendario riguroso establecido por la autoridad educativa y el cual es muy poco probable que sufra modificaciones.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

¿Hay clases hoy viernes 27 de marzo de 2026?

No. De acuerdo con el calendario oficial del ciclo escolar 2025-2026, esta fecha está marcada como suspensión de actividades académicas para alumnos de preescolar, primaria y secundaria, aunque los maestros sí deben acudir a labores internas de planeación y evaluación; lo que se conoce como Consejo Técnico Escolar (CTE).

La suspensión del viernes 27 de marzo se traduce en un fin de semana largo para los estudiantes, ya que se junta con sábado 28 y domingo 29. Este descanso ocurre justo antes del inicio del periodo vacacional de Semana Santa.

Tras el descanso del viernes 27, las vacaciones de Semana Santa iniciarán oficialmente el lunes 30 de marzo y concluirán el viernes 10 de abril de 2026, con regreso a clases el lunes 13 de abril. Esto significa que, en la práctica, el último día de clases antes del periodo vacacional será el jueves 26 de marzo.

Es por ello que se ha manejado la versión de un adelanto del periodo vacacional.

¿En qué estado de la República se atrasan las vacaciones de Semana Santa 2026?

En el caso de Aguascalientes —por disposición del Instituto de Educación de Aguascalientes con autorización de la SEP— las vacaciones correspondientes a esta temporada se posponen para el lunes 20 de abril y culminarán hasta el lunes 4 de mayo, por lo que el regreso a clases será hasta el martes 5 de mayo.

¿La razón? La variación se debe a la Feria Nacional de San Marcos (FNSM), en esa entidad el descanso es reprogramado para evitar interferencia con las celebraciones.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.