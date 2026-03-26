El polen se sale de control en CDMX y Puebla, por eso no dejas de estornudar, pero aquí tenemos la solución

La Ciudad de México (CDMX) y Puebla registraron altos niveles de polen durante la última semana de marzo, reportó la tabla de la Red Mexicana de Aerobiología (REMA) de la Universidad Autónoma de México (UNAM). El fenómeno coincide con el comienzo de la primavera después de un invierno lluvioso que favoreció el crecimiento de las plantas y árboles.

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Aunque pareciera inofensivo, el polen sí impacta en la salud y vida cotidiana de millones de personas, especialmente en las zonas urbanas donde se mezcla con la contaminación.

¿Por qué los niveles de polen están tan altos?

Las lluvias previas generaron una "primavera explosiva" donde los árboles como el fresno, pino y ciprés aceleraron la producción de polen. Además, el calor y viento facilitaron su dispersión en el aire. Por ende, en México, las zonas del oeste de la CDMX presentan niveles más altos a la par de que la contaminación intensifica el efecto irritante y aumenta los riesgos para las personas alérgicas.

¿Cómo afecta a tu vida diaria?

Estornudos constantes y congestión nasal

Ojos rojos y con comezón

Cansancio y dificultad para dormir

Crisis asmáticas en casos severos

¿Cómo cuidarse del polen?

Expertos compartieron las siguientes recomendaciones para reducir la exposición al polen:



Evitar salir entre 5:00 a 10:00 horas de la mañana y 19:00 a 22:00 de la noche

Mantener ventanas cerradas en días ventosos

Evitar usar moto o bicicleta

Viajar con las ventanas del auto cerradas

Usar lentes de sol o mascarilla

Cambiarse al llegar a casa

También sugieren limpieza húmeda y lavado nasal para aliviar síntomas de mucho estornudo o congestión nasal. Además sugieren visitar el sitio de la REMA para ver los semáforos de polen en tiempo real y en casos muy severos donde los síntomas duren más de tres días, consultar a un alergólogo. El monitoreo constante permite anticipar los picos y ajustar hábitos durante esta temporada.