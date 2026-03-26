Rescatan a cocodrilo y a ajolotes tras cateo en Venustiano Carranza, CDMX

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX) rescató a un cocodrilo, una iguana y dos ajolotes, luego del cateo a un inmueble en la alcaldía Venustiano Carranza.

El inmueble, ubicado en el cruce de las calles Nicolás Romero y Río Frío, en la colonia Magdalena Mixiuhca, era un centro de operaciones en donde se resguardaba y comercializaba aparente droga.

#Importante | Resultado de trabajos de investigación para la identificación de generadores de violencia, en @A_VCarranza compañeros de @SSC_CDMX ejecutaron una orden de cateo donde aseguraron más de 160 dosis de presunta droga, un cocodrilo, una iguana y dos ajolotes.



Además… pic.twitter.com/x7FRcfLAwg — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) March 26, 2026

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¿Cómo fue el cateo en Venustiano Carranza?

Los oficiales obtuvieron datos de prueba que fueron entregados al agente del Ministerio Público, quien solicitó y obtuvo de un Juez de Control el mandamiento judicial con los que el personal de la SSC, en coordinación con la FG, realizaron el cateo.

Durante el cateo, los uniformados aseguraron 169 dosis de aparente cocaína, un cocodrilo de aproximadamente 70 centímetros de longitud , una iguana de un metro y un ajolote albino y otro melanoide. Además detuvieron a seis hombres de 22, 32, 52, 35, 40 y 51 años de edad.

Los detenidos quedaron a disposición del agente del Ministerio Público, quien definirá su situación jurídica y continuará con las investigaciones del caso. Por otro lado, el inmueble fue sellado y se encuentra bajo resguardo, mientras se realizan las investigaciones.

#BoletínSSC | #DETENIDOS | #CATEO | Resultado de trabajos de investigación de gabinete y campo, policías de la #SSC en coordinación con agentes de la @FiscaliaCDMX con el apoyo del personal de la @SEMAR_mx, de @SSPCMexico y de @GN_MEXICO, cumplimentaron una orden de cateo en un… pic.twitter.com/C97MRkgmpi — SSC CDMX (@SSC_CDMX) March 26, 2026

¿Qué pasó con los animales?

Los animales exóticos fueron resguardados por personal de la Brigada de Vigilancia Animal (BVA) de la SSC y trasladados a sus instalaciones en la alcaldía Xochimilco para ser valorados por médicos veterinarios.

¿Qué se sabe de los detenidos?

Uno de los detenidos tiene 22 años y cuenta con un ingreso al Sistema Penitenciario de la CDMX por delitos contra la salud en el 2025. Otro de su compañeros ya fue ingresado ocho veces al Sistema por Robo en diferentes modalidades, entre 2018 y 2024.

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