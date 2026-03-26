Cierran la autopista México-Cuernavaca hoy 26 de marzo, hay bloqueos en carreteras

Tanto Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) como la Guardia Nacional informan sobre los cortes a la circulación por bloqueos, accidentes y obras de mantenimiento con el objetivo de que los conductores tomen precauciones al manejar en las carreteras y autopistas del país hoy jueves.

Las carreteras más afectadas son Ciudad Victoria-Monterrey y Quiroga- Tepalcatepec, así como las autopistas México-Cuernavaca, Nuevo Teapa-Cosoleacaque y Querétaro-Irapuato.

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Cierran la autopista México-Cuernavaca

Las autoridades informaron que la autopista México-Cuernavaca, en dirección a la Ciudad de México (CDMX), está cerrada a la altura del kilómetro 37 , debido a un accidente, sin embargo ya se realizan maniobras para retirar la unidad siniestrada.

🔴 CIERRE DE CIRCULACIÓN 🔴#AutMéxicoCuernavaca, km 37, dirección CDMX. Cierre a la circulación por atención de accidente (maniobras para el retiro de la unidad siniestrada). En la zona se registra carga vehicular. Toma tus precauciones. Para más información llama al 0⃣7⃣4⃣. — CAPUFE (@CAPUFE) March 26, 2026

Amecameca-Nepantla

CAPUFE informó que se reporta cierre de circulación en el libramiento Amecameca-Nepantla a la altura del kilómetro 45, tras un accidente. Servicios de emergencia realizan maniobras para el retiro de unidades siniestradas.

🔴 CIERRE DE CIRCULACIÓN 🔴

Libramiento Amecameca - Nepantla, km 45, dirección Amecameca. Continúa cierre a la circulación por atención de accidente (maniobras para el retiro de las unidades siniestradas). Toma tus precauciones. Para más información llama al 0⃣7⃣4⃣. — CAPUFE (@CAPUFE) March 26, 2026

Autopista Querétaro- Irapuato

Hay cierre de circulación en la autopista Querétaro-Irapuato, a la altura del kilómetro 13, dirección Irapuato, luego de que un conductor chocara contra un muro centra. Ante la reducción del paso vehicular hay gran carga de automóviles.

🔴 CIERRE DE CIRCULACIÓN 🔴

Autopista Querétaro - Irapuato, km 13, dirección Irapuato. Cierre a la circulación por atención de accidente (choque contra muro central). Dirección Querétaro, registra reducción de carriles. Toma tus precauciones. Para más información llama al 0⃣7⃣4⃣. — CAPUFE (@CAPUFE) March 26, 2026

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