Cierran la autopista México-Cuernavaca hoy 26 de marzo, hay bloqueos en carreteras
Autopistas y carreteras reportan cierre a la circulación por bloqueos y fuertes accidentes hoy; se cerró la México-Cuernavaca.
Tanto Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) como la Guardia Nacional informan sobre los cortes a la circulación por bloqueos, accidentes y obras de mantenimiento con el objetivo de que los conductores tomen precauciones al manejar en las carreteras y autopistas del país hoy jueves.
Las carreteras más afectadas son Ciudad Victoria-Monterrey y Quiroga- Tepalcatepec, así como las autopistas México-Cuernavaca, Nuevo Teapa-Cosoleacaque y Querétaro-Irapuato.
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Cierran la autopista México-Cuernavaca
Las autoridades informaron que la autopista México-Cuernavaca, en dirección a la Ciudad de México (CDMX), está cerrada a la altura del kilómetro 37 , debido a un accidente, sin embargo ya se realizan maniobras para retirar la unidad siniestrada.
🔴 CIERRE DE CIRCULACIÓN 🔴#AutMéxicoCuernavaca, km 37, dirección CDMX. Cierre a la circulación por atención de accidente (maniobras para el retiro de la unidad siniestrada). En la zona se registra carga vehicular. Toma tus precauciones. Para más información llama al 0⃣7⃣4⃣.— CAPUFE (@CAPUFE) March 26, 2026
Amecameca-Nepantla
CAPUFE informó que se reporta cierre de circulación en el libramiento Amecameca-Nepantla a la altura del kilómetro 45, tras un accidente. Servicios de emergencia realizan maniobras para el retiro de unidades siniestradas.
🔴 CIERRE DE CIRCULACIÓN 🔴— CAPUFE (@CAPUFE) March 26, 2026
Libramiento Amecameca - Nepantla, km 45, dirección Amecameca. Continúa cierre a la circulación por atención de accidente (maniobras para el retiro de las unidades siniestradas). Toma tus precauciones. Para más información llama al 0⃣7⃣4⃣.
Autopista Querétaro- Irapuato
Hay cierre de circulación en la autopista Querétaro-Irapuato, a la altura del kilómetro 13, dirección Irapuato, luego de que un conductor chocara contra un muro centra. Ante la reducción del paso vehicular hay gran carga de automóviles.
🔴 CIERRE DE CIRCULACIÓN 🔴— CAPUFE (@CAPUFE) March 26, 2026
Autopista Querétaro - Irapuato, km 13, dirección Irapuato. Cierre a la circulación por atención de accidente (choque contra muro central). Dirección Querétaro, registra reducción de carriles. Toma tus precauciones. Para más información llama al 0⃣7⃣4⃣.
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