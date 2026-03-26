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Cierran la autopista México-Cuernavaca hoy 26 de marzo, hay bloqueos en carreteras

Cierran la autopista México-Cuernavaca hoy 26 de marzo, hay bloqueos en carreteras

Autopistas y carreteras reportan cierre a la circulación por bloqueos y fuertes accidentes hoy; se cerró la México-Cuernavaca.

Bloqueos hoy 26 de marzo en carreteras y autopistas
CAPUFE y la Guardia Nacional alertan de bloqueos hoy jueves 26 de marzo en carreteras y autopistas.|@GN_Carreteras | X

Escrito por: Adriana Pacheco

Tanto Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) como la Guardia Nacional informan sobre los cortes a la circulación por bloqueos, accidentes y obras de mantenimiento con el objetivo de que los conductores tomen precauciones al manejar en las carreteras y autopistas del país hoy jueves.

Las carreteras más afectadas son Ciudad Victoria-Monterrey y Quiroga- Tepalcatepec, así como las autopistas México-Cuernavaca, Nuevo Teapa-Cosoleacaque y Querétaro-Irapuato.

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Cierran la autopista México-Cuernavaca

Las autoridades informaron que la autopista México-Cuernavaca, en dirección a la Ciudad de México (CDMX), está cerrada a la altura del kilómetro 37 , debido a un accidente, sin embargo ya se realizan maniobras para retirar la unidad siniestrada.

Amecameca-Nepantla

CAPUFE informó que se reporta cierre de circulación en el libramiento Amecameca-Nepantla a la altura del kilómetro 45, tras un accidente. Servicios de emergencia realizan maniobras para el retiro de unidades siniestradas.

Autopista Querétaro- Irapuato

Hay cierre de circulación en la autopista Querétaro-Irapuato, a la altura del kilómetro 13, dirección Irapuato, luego de que un conductor chocara contra un muro centra. Ante la reducción del paso vehicular hay gran carga de automóviles.

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