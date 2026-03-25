Autopistas y carreteras que reportan caos vial por bloqueos hoy miércoles

Las condiciones climáticas y los accidentes son factores que paralizan todos los días algunas carreteras y autopistas del país, sin embargo, los servicios trabajan a marchas forzadas para restablecer la circulación ante estos bloqueos.

Hoy miércoles 25 de marzo se registran cierres viales en las autopistas Isla-Acayucan, Cuernavaca-Acapulco, México-Querétaro, La Tinaja-Isla, Puente de Ixtla-Iguala; así como las carreteras Maravatío-Zapotlanejo y San Luis Potosí-Matehuala.

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Carreteras y autopistas con bloqueos hoy miércoles

Hay cierre parcial de circulación en la carretera Maravatío-Zapotlanejo, en Michoacán, a la altura del kilómetro 241 + 500. Las autoridades piden a los conductores atender las indicaciones viales.

#TomePrecauciones en #Michoacán se registra cierre parcial de la circulación por #AccidenteVial cerca del km 241+500, de la carretera Maravatío -Zapotlanejo. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/9njIhHvitw — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) March 25, 2026

Autopista Estación Don-Navojoa

Se reporta cierre parcial de circulación en la autopista Estación Don-Navojoa, a la altura del kilómetro 99, dirección Navojoa, debido a un choque entre tracto camiones. Por la reducción de carriles se reporta ligero caos vehicular.

🟠 CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN 🟠

Autopista Estación Don - Navojoa, km 99, dirección Navojoa. Reducción de carriles por atención de accidente (choque por alcance entre tracto camiones). Maneja con precaución. — CAPUFE (@CAPUFE) March 25, 2026

Autopista Isla-Acayucan

Se registra cierre parcial de circulación en la autopista Isla-Acayucan, a la altura del kilómetro 167, dirección Acayucan, luego de que un tracto camión reportara una falla mecánica.

🟠 CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN 🟠

Autopista Isla - Acayucan, km 167, dirección Acayucan. Reducción de carriles por atención de incidente (tracto camión con falla mecánica). Maneja con precaución. — CAPUFE (@CAPUFE) March 25, 2026

Carretera San Luis Potosí-Matehuala

La Guardia Nacional alertó a los conductores sobre el cierre parcial de circulación por un accidente vial cerca del kilómetro 145 + 900, de la carretera San Luis Potosí - Matehuala.

Autopista Tecate - La Rumorosa

Hay cierre parcial de circulación en la autopista Tecate-La Rumorosa, a la altura del kilómetro 92, dirección La Rumorosa, tras el incendio de un tracto camión.

🟠 CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN 🟠

Autopista Tecate - La Rumorosa, km 92, dirección La Rumorosa. Reducción de carriles por atención de accidente (incendio de tracto camión). Maneja con precaución. — CAPUFE (@CAPUFE) March 25, 2026

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