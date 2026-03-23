Heladas y lluvia harán temblar de frío a los mexicanos, así será el clima hoy 23 de marzo

Aunque ya entró la primavera, en México continuarán las lluvias y las heladas, pues de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) habrá temperaturas mínimas de -5 grados Celsius, así como chubascos para el clima de hoy lunes 23 de marzo.

Canales de baja presión, una vaguada en altura, el ingreso de humedad de ambos litorales y una circulación ciclónica provocarán lluvias fuertes en al menos 16 estados:

Jalisco

Michoacán

Guerrero

Oaxaca

Chiapas

Colima

Morelos

Ciudad de México

Estado de México

Tlaxcala

Puebla

Veracruz

Nayarit

Zacatecas

Hidalgo

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

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¿En dónde habrá heladas hoy 23 de marzo?

Para la mañana de este lunes se prevén mínimas de -5 a 0 grados Celsius con heladas en zonas serranas de Chihuahua, Durango, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala y Puebla y de 0 a 5 grados Celsius en zonas serranas de Baja California, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Veracruz.

En el caso del Valle de México habrá cielo parcialmente nublado con presencia de bruma y ambiente fresco en la región; muy frío en zonas altas del Estado de México. Por la tarde, ambiente templado, cielo medio nublado a nublado con probabilidad de lluvias e intervalos de chubascos acompañados con descargas eléctricas y posible caída de granizo en zonas del Estado de México y la Ciudad de México.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 7 a 9 °C y la máxima de 23 a 25 °C. Para Toluca, Edomex, se prevé una temperatura mínima de 2 a 4 °C y una máxima de 19 a 21 °C. Viento de dirección variable de 10 a 25 km/h con rachas de 30 a 50 km/h.

¿Cuáles son los pronósticos de la semana en la zona norte del país?

Con el objetivo de que los mexicanos tomen sus precauciones y se abriguen adecuadamente, Conagua dio a conocer los pronósticos del clima para la siguiente semana en Ciudad Acuña y Saltillo, Coahuila; Reynosa, Tamaulipas y Monterrey, Nuevo León.

Ciudad Acuña: Hasta 36° grados el miércoles

Saltillo: Hasta 31° grados el miércoles

Reynosa: Hasta 36° grados el miércoles

Monterrey: Hasta 36° grados el miércoles

En cada gráfico te compartimos las condiciones del tiempo que se prevén para la siguiente semana en #CiudadAcuña y #Saltillo, Coahuila; #Reynosa, Tamaulipas y #Monterrey, Nuevo León pic.twitter.com/nWWE6Uz7bw — CONAGUA Clima (@conagua_clima) March 22, 2026

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