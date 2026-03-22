Clima hoy 22 de marzo: Domingo lluvioso en México; milímetros de agua que caerá por estado

Para el clima de hoy domingo 22 de marzo de 2026 en México una circulación ciclónica y una vaguada en altura, en combinación con el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, propiciarán lluvias y chubascos con posibles descargas eléctricas en estados del occidente, centro, sur y sureste del país, pronosticándose lluvias puntuales fuertes en Jalisco, Michoacán, Guerrero y Oaxaca.

A su vez, un canal de baja presión en el sureste mexicano y el ingreso de humedad del mar Caribe, originarán lluvias y chubascos en la mencionada región, además de la península de Yucatán.

Por otro lado, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá ambiente caluroso a muy caluroso sobre el territorio nacional. Asimismo, continuará la onda de calor en Chihuahua (suroeste), Durango (noroeste y suroeste), Sinaloa (este), Jalisco (centro), Guerrero (centro y sur) y Oaxaca (sur y este), finalizando en Sonora.

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¿Dónde lloverá en México hoy domingo?

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Jalisco, Michoacán, Guerrero y Oaxaca.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Colima, Morelos, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Chiapas.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Nayarit, Zacatecas, Hidalgo, Ciudad de México, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Calor domingo 22 de marzo 2026

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Sonora (este).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila (norte), Nuevo León (este), Tamaulipas (oeste), Durango (noroeste), Sinaloa, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Morelos, Oaxaca y Chiapas (costa).

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: San Luis Potosí, Zacatecas (sur), Nayarit, Colima, Puebla (suroeste), Campeche y Yucatán.

¿En qué estados hará frío hoy?

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Baja California, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Veracruz.

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