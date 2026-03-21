Antes de la nueva sucursal de Costco en Querétaro: estas son todas las tiendas que hay en el estado

La llegada de una nueva tienda de Costco a Querétaro, específicamente en el municipio de Corregidora, ha generado expectativa entre los consumidores, especialmente por el crecimiento que ha tenido la zona sur del área metropolitana en los últimos años.

Sin embargo, y antes de que esta nueva sucursal abra sus puertas, el estado mantiene una única tienda en funcionamiento, la cual concentra actualmente a miles de socios que acuden desde distintos municipios para realizar sus compras.

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Esta es la única tienda de Costco en Querétaro

Por ahora, la única sucursal de Costco en el estado se ubica sobre el bulevar Bernardo Quintana, en la zona de Plaza del Parque, en la ciudad de Querétaro.

Esta tienda ha operado durante varios años como el único punto de la cadena en la entidad y ofrece el formato característico de Costco, con productos a mayoreo que incluyen alimentos, electrónicos, ropa, artículos para el hogar, así como servicios como óptica y farmacia.

Se estima que la nueva sucursal abra sus puertas en noviembre de 2026. |Imagen Ilustrativa

La nueva tienda de Costco en Corregidora

La nueva sucursal se construye en el municipio de Corregidora, en la zona de Horizontes de El Batán, sobre la carretera Corregidora–Huimilpan, un punto estratégico que conecta con distintas zonas del área metropolitana.

La obra comenzó en marzo de 2026 y se estima que tenga una duración aproximada de nueve meses, por lo que su apertura está prevista para noviembre del mismo año.

En cuanto a sus características, esta tienda contará con un piso de ventas cercano a los 8,000 metros cuadrados, estacionamiento para alrededor de 750 vehículos y una gasolinera exclusiva para socios, además de una zona gastronómica ampliada.

Este nuevo establecimiento incluso ha sido señalado como uno de los más grandes de la cadena en México, ya que operará bajo un formato con mayor capacidad y mejor logística para atender la demanda creciente.

Con esta apertura, se espera no solo reducir la saturación de la tienda actual, sino también impulsar el desarrollo comercial en Corregidora, además de facilitar el acceso a este tipo de establecimientos para quienes viven en esa zona del estado.

La próxima inauguración de esta tienda se une a la sede de Nuevo León, la cual abrirá sus puertas en verano de este año, convirtiéndose en la más grande de todo Latinoamérica.

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