Tarjeta Rosa 2026: Fecha exacta en la que puedes hacer el registro para recibir apoyo de 6 mil pesos

Las administraciones de las entidades de la República cuentan con diversos programas sociales enfocados en distintos sectores de la población, como estudiantes y mujeres. Actualmente en un estado del Bajío hay convocatoria abierta para recibir un apoyo económico de 6 mil pesos.

Estos programas forman parte de la estrategia enfocada en el desarrollo social.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

¿Qué es la Beca con Grandeza y dónde pedirla?

Las Becas con Grandeza son apoyos económicos otorgados por el gobierno del estado de Guanajuato a través de JuventudEsGto, destinados a estudiantes de educación básica (secundaria), media superior y superior, preferentemente en situación de vulnerabilidad, para impulsar su permanencia escolar. Las convocatorias abarcan diversas modalidades, incluyendo apoyos para jóvenes embarazadas o con hijos.



Objetivo: Fomentar la permanencia y egreso escolar de estudiantes en Guanajuato.

Niveles educativos: Secundaria, Educación Media Superior y Superior (TSU o Licenciatura).

Público objetivo: Estudiantes guanajuatenses de escuelas públicas, con énfasis en situación de vulnerabilidad o necesidad económica.

Modalidades Mencionadas: Beca Educación Básica (Secundaria), beca de Educación Superior, beca Unidos GTO, Guardián, GTO Contigo, Regresa, becas para jóvenes embarazadas o madres.

Registro: Se realiza a través de la plataforma de JuventudEsGto en las fechas establecidas en cada convocatoria (generalmente a inicios de año).

Actualmente no hay convocatorias abiertas, pero en adn Noticias te mantendremos al tanto de cuando se abran cupos. Asimismo puedes contactar al Instituto de las Juventudes para cualquier duda o aclaración.

ATENCIÓN CIUDADANA: Lunes a Viernes 9:00 - 5:00 Telefóno: 800 670 0822, WhatsApp: 477 710 34 00.

Apoyo MujerEs Grandeza 2026 (Tarjeta Rosa registro)

El programa MujerEs Grandeza (conocido como Tarjeta Rosa) en Guanajuato continúa en 2026, ofreciendo apoyo económico de 6 mil pesos, así como sevicios de salud y educación para fortalecer la autonomía de mujeres mayores de edad, con prioridad en zonas vulnerables.

Objetivo: Brindar apoyo económico, de salud y educativo a mujeres para alcanzar sus metas.

Cobertura: Principalmente en el estado de Guanajuato, enfocado en zonas de atención prioritaria.

Requisitos: Ser mujer de entre 25 y 45 años, llenar la solicitud durante visitas domiciliarias de la SEDESHU y presentar identificación oficial.

Beneficios: Depósitos económicos directos y acceso a servicios complementarios.

Registro: La Secretaría del Nuevo Comienzo realiza jornadas de registro hasta el 31 de marzo

La Tarjeta Rosa cuenta con su propia aplicación para que las interesadas puedan hacer su inscripción desde casa. Procura tener a la mano: INE, CURP, acta de nacimiento certificada de tu hija o hijo (con QR), comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses), número de celular y correo electrónico.

Habrá una segunda oportunidad de registro en julio y entrega de tarjetas en agosto.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.