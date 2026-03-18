UNAM implementa nueva forma de retiro para docentes con mejores condiciones

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Ni Oxxo Gas ni Chevron: esta es la marca que ofrece la gasolina más económica en Jalisco.
La alumna de 18 años que perdió la vida había denunciado acoso escolar; sin embargo, le negaron el cambio de turno.
Se recomienda revisar con detalle los requisitos de la convocatoria y realizar el registro lo antes posible para evitar fallas técnicas o saturación del sistema.
¿Estás pensando en mudarte y aún no sabes cuales son las mejores ciudades para vivir y trabajar en México? Este listado es ideal ya que te ayudará a identificar qué lugar esocoger.
Se realizará un corte de luz programado que afectará a cientos de familias en Sinaloa y Guanajuato este jueves 19 de febrero.
El limitado número de turnos disponibles no alcanza para cubrir la demanda, por lo que usuarios han difundido imágenes y testimonios de filas que se extienden desde temprano.