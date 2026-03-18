Lanzan ALMA de México, un espacio para articular liderazgo y acción ciudadana

Con el objetivo de fortalecer la participación cívica y articular el talento existente en la sociedad, fue presentada ALMA de México, una iniciativa ciudadana que busca convertirse en un punto de encuentro para mexicanos dentro y fuera del país interesados en incidir en la vida pública y en el desarrollo de sus comunidades.

La propuesta surge en un contexto donde, a lo largo del país, miles de personas impulsan proyectos, organizan iniciativas y generan soluciones desde su experiencia cotidiana. No obstante, muchos de estos esfuerzos permanecen aislados, sin vínculos que permitan potenciar su impacto. Ante este escenario, ALMA de México plantea la creación de un espacio abierto que facilite la conexión entre ciudadanos, ideas y proyectos.

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¿Cómo funciona ALMA de México?

De acuerdo con sus impulsores, la iniciativa parte de una premisa clara: en la sociedad mexicana ya existen talento, experiencia, criterio y liderazgo. En ese sentido, el propósito de ALMA no es crear estructuras desde cero, sino articular lo que ya está en marcha, integrando la experiencia de las comunidades, las iniciativas ciudadanas y el conocimiento que surge de la vida diaria.

ALMA de México busca así consolidarse como una plataforma facilitadora que promueva la colaboración y la acción colectiva. La intención es activar la inteligencia colectiva de los ciudadanos y traducirla en propuestas concretas que contribuyan al crecimiento del país en un entorno de libertad.

No es solo un lanzamiento.

Es el momento en que miles de mexicanos deciden dejar de mirar y empezar a construir. 🇲🇽



Nace Alma de México: un espacio para la fuerza ciudadana, las ideas y dar un paso al frente.



Porque México tiene millones de voces… pero un solo alma. pic.twitter.com/4yUsFyHsit — Alma de México (@AlmaDeMexicoOrg) March 18, 2026

En cuanto a su integración, ALMA se define como una organización abierta, conformada por ciudadanos provenientes de distintos ámbitos sociales, profesionales y comunitarios, todos con el interés común de fortalecer la participación pública. La iniciativa hace un llamado a quienes tengan inquietudes y vocación cívica a sumarse y aportar desde sus propias experiencias.

Como parte de su arranque, ALMA de México comenzará a habilitar espacios para encuentros ciudadanos, conversaciones públicas, iniciativas sociales y proyectos colaborativos. Estos espacios estarán diseñados para desarrollarse sin agendas ideológicas predefinidas o programas políticos, privilegiando el intercambio de ideas y la construcción conjunta de propuestas.

La apuesta central de la organización es que, al reunir múltiples voces, se generen dinámicas de colaboración capaces de traducirse en acciones que impacten positivamente en el entorno social. Bajo esta visión, ALMA de México aspira a convertirse en un catalizador de liderazgo ciudadano en el país. Para conocer las fechas de las reuniones puedes seguirlos en redes sociales: @almademexicoorg.

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