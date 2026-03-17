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Mejores ofertas en frutas y verduras en el Martes de Frescura de Walmart

Para que te ahorres una lanita en el súper, en Walmart hay descuentos imperdibles en una gran variedad de alimentos.

Ofertas y promociones en el Martes de Frescura de Walmart
Martes de Frescura de Walmart|Adriana Juárez | adn Noticias

Escrito por: Itandehui Cervantes

Si vas a armar el súper pero quieres ahorrar dinero, en el Martes de Frescura de Walmart hay promociones imperdibles en frutas, verduras y otros productos y aquí te compartimos la lista de alimentos con oferta para que aproveches, puedes comprar en línea y recibir en casa o recoger tu pedido en tienda.

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Ofertas en Walmart en frutas y verduras

Las frutas y verduras que tienen descuento este día en Walmart son:

  • Mandarina clementina: 43.90 pesos la malla con 900 gramos
  • Mango paraíso: 35.00 pesos el kilo
  • Espárrago verde: 64.00 pesos el manojo
  • Manzana Pink lady: 39.90 pesos el kilo
  • Manzana granny Smith: 38.90 pesos los 1.3 kilos
  • Jitomate saladet: 35.00 pesos el kilo
  • Tomate verde sin cáscara: 56.90 pesos el kilo
  • Cebolla blanca en malla: 22.00 pesos

Otros productos con promoción para la cuaresma

Además, hay ofertas en pollo, carne y en especial mariscos por la cuaresma:

  • Milanesa de pechuga de pollo: 169.00 pesos la charola con 800 gramos
  • Arrachera de res marinada: 216.00 pesos los 600 gramos
  • Molida de cerdo: 115.00 pesos la charola con 800 gramos
  • Chuleta natural de cerdo: 100.00 pesos la charola con 800 gramos
  • Pechuga sin piel: 162.00 pesos la charola con 700 gramos
  • Filete de tilapia: 96.00 pesos la charola con 900 gramos
  • Salmón con piel: 229.00 pesos los 500 gramos
  • Medallones de atún aleta amarilla 4 piezas: 229.00 pesos
  • Alitas picosas: 169.00 pesos los 700 gramos
  • Boneless buffalo: 199.00 pesos los 600 gramos
  • Filete de pescado sierra madre blanco: 89.00 pesos los 400 gramos
  • Cubos de atún con camarón: 72.00 pesos los 200 gramos
  • Medallón de atún Dolores con especias: 134.00 pesos los 304 gramos
  • Sashimi de atún Dolores corte grueso: 102.00 pesos los 150 gramos

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