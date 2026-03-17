Mejores ofertas en frutas y verduras en el Martes de Frescura de Walmart
Para que te ahorres una lanita en el súper, en Walmart hay descuentos imperdibles en una gran variedad de alimentos.
Si vas a armar el súper pero quieres ahorrar dinero, en el Martes de Frescura de Walmart hay promociones imperdibles en frutas, verduras y otros productos y aquí te compartimos la lista de alimentos con oferta para que aproveches, puedes comprar en línea y recibir en casa o recoger tu pedido en tienda.
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Ofertas en Walmart en frutas y verduras
Las frutas y verduras que tienen descuento este día en Walmart son:
- Mandarina clementina: 43.90 pesos la malla con 900 gramos
- Mango paraíso: 35.00 pesos el kilo
- Espárrago verde: 64.00 pesos el manojo
- Manzana Pink lady: 39.90 pesos el kilo
- Manzana granny Smith: 38.90 pesos los 1.3 kilos
- Jitomate saladet: 35.00 pesos el kilo
- Tomate verde sin cáscara: 56.90 pesos el kilo
- Cebolla blanca en malla: 22.00 pesos
Otros productos con promoción para la cuaresma
Además, hay ofertas en pollo, carne y en especial mariscos por la cuaresma:
- Milanesa de pechuga de pollo: 169.00 pesos la charola con 800 gramos
- Arrachera de res marinada: 216.00 pesos los 600 gramos
- Molida de cerdo: 115.00 pesos la charola con 800 gramos
- Chuleta natural de cerdo: 100.00 pesos la charola con 800 gramos
- Pechuga sin piel: 162.00 pesos la charola con 700 gramos
- Filete de tilapia: 96.00 pesos la charola con 900 gramos
- Salmón con piel: 229.00 pesos los 500 gramos
- Medallones de atún aleta amarilla 4 piezas: 229.00 pesos
- Alitas picosas: 169.00 pesos los 700 gramos
- Boneless buffalo: 199.00 pesos los 600 gramos
- Filete de pescado sierra madre blanco: 89.00 pesos los 400 gramos
- Cubos de atún con camarón: 72.00 pesos los 200 gramos
- Medallón de atún Dolores con especias: 134.00 pesos los 304 gramos
- Sashimi de atún Dolores corte grueso: 102.00 pesos los 150 gramos
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