Globo aerostático se desploma en Teotihuacán y deja a extranjeros lesionados

Un globo aerostático se desplomó en el Valle de Teotihuacán, Estado de México y dejó dos extranjeros lesionados este lunes 16 de marzo, después de que el piloto realizara una maniobra equivocada y rozara los cables de luz.

Los hechos ocurrieron poco antes de las 10:00 de la mañana cuando una pareja de origen inglés y el piloto de la empresa "Globos Aerostáticos México", realizaban un vuelo por la zona arqueológica de las pirámides de Teotihuacán. Al intentar descender, el globo rozó los cables de luz.

El globo cayó en un campo de futbol ubicado en la calle Cruz de la Misión, colonia San Lorenzo, en la comunidad de San Lorenzo Tlamimilolpan. Al lugar acudieron servicios de emergencia, quienes atendieron a los lesionados.

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Un globo aerostático que sobrevolaba el Valle de Teotihuacán se desplomó y dos turistas británicos resultaron lesionados pic.twitter.com/v2xI3jrmZ9 — adn Noticias (@adnnoticiasmx) March 16, 2026

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¿Qué se sabe de los turistas lesionados?

Debido a sus heridas luego de la caída, la mujer fue trasladada a la clínica particular Juquila, que se encuentra en el centro de Teotihuacán, para recibir mayores atenciones.

Los extranjeros fueron identificados como Clare Wolstenholme, de 43 años, y Nicholas Wright, de 49, su esposo. Ambos residen en Londres, Reino Unido.

¿Qué pasó con el piloto del globo aerostático?

El piloto de la empresa, identificado como Santiago 'N', fue detenido en el lugar de los hechos y posteriormente trasladado ante un juez para deslindar responsabilidades.

Fuertes vientos en Teotihuacán

Durante la semana pasada, los pilotos de globos aerostáticos suspendieron operaciones a causa de los fuertes vientos, pues se registraban ráfagas que alcanzaban entre 20 y 22 nudos, por lo que existe la duda si este incidente está relacionado a las condiciones meteorológicas.