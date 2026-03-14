Clima hoy: Fenómeno de surada elevará temperaturas y aumentará el riesgo de incendios forestales en estos estados

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que para el clima de hoy sábado 14 de marzo de 2026, una línea seca sobre Coahuila, en interacción con la corriente en chorro subtropical, provocará vientos fuertes y posibles tolvaneras en el norte del país, además de un evento de surada en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

En tanto, canales de baja presión y el ingreso de humedad del Pacífico, golfo de México y mar Caribe ocasionarán lluvias y chubascos con descargas eléctricas en diversas regiones, con precipitaciones fuertes en Oaxaca, Chiapas y la península de Yucatán.

Asimismo, continuará la onda de calor en zonas de Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca.

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¿Qué es una surada?

La surada es un fenómeno meteorológico caracterizado por vientos intensos, cálidos y secos provenientes del sur o sureste. Puede generar rachas superiores a los 70 u 80 km/h, elevando las temperaturas y aumentando el riesgo de incendios forestales.

Lluvias en México hoy 14 de marzo

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Guerrero, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Tamaulipas, San Luis Potosí, Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Morelos y Tabasco.

Calor en México: Estados con altas temperaturas hoy sábado 14 de marzo de 2026

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Michoacán (oeste) y Guerrero (noroeste).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Chihuahua, Durango (oeste), Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla (suroeste), Morelos, Oaxaca y Chiapas.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California, Zacatecas (sur), Aguascalientes, Guanajuato, Estado de México (suroeste), Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Frío 2026: ¿Qué estados se 'congelarán'?

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del domingo: zonas serranas de Sonora, Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del domingo: zonas serranas de Baja California, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

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