Corte de luz CFE el viernes 13 de marzo afectará estas colonias de México

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha anunciado un corte de luz programado para el viernes 13 de marzo de 2026 en varios municipios de México, principalmente en el estado de Morelos. Este apagón responde a trabajos de mantenimiento en la infraestructura eléctrica.

Según la CFE, estos cortes se deben a la necesidad de realizar trabajos de mejora en equipos de distribución eléctrica, lo que implicará una suspensión temporal del servicio en las zonas mencionadas.

"Nuestro compromiso es seguir conectados contigo. Estos trabajos preventivos reducen en un 80% la probabilidad de fallas inesperadas durante tormentas o picos de calor", indicó la paraestatal.

Municipios y horarios afectados

Los cortes afectarán principalmente a Cuernavaca y Temixco en Morelos, donde se suspenderá el suministro durante varias horas para realizar intervenciones técnicas preventivas. Se estima que el apagón masivo va a durar alrededor de siete horas, es decir, de 9:00 a 16:00 horas.

Las áreas que se verán afectadas por estos cortes son:

En Temixco:



Colonia Alta Palmira (incluyendo las zonas cercanas a la carretera federal)

El Cornejal

En Cuernavaca:



Colonia La Unión

Nueva Tenochtitlán

¿Qué hacer si el servicio no se restablece?

Si el suministro eléctrico no se restablece después de las 16:00 horas del día 13 de marzo, la CFE ha habilitado varios canales de atención para resolver cualquier inconveniente:



Línea telefónica: 071 (Disponible las 24 horas).

App móvil: CFE Contigo (Disponible en iOS y Android).

Redes Sociales: @CFE_Contigo en X (anteriormente Twitter).

Autoridades piden a la población cargar dispositivos, planificar actividades y seguir actualizaciones en el sitio oficial de la CFE para minimizar impactos en hogares y comercios.

