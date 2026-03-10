Ofertas en frutas y verduras este Martes de Frescura 10 de marzo
Los clientes pueden encontrar el jitomate, la papa y la zanahoria a precio bajo en el Martes de Frescura de Walmart.
Aún falta para la quincena y si ya casi estás en números rojos por falta de dinero te conviene no gastar de más en alimentos que puedes encontrar con ofertas increíbles este Martes de Frescura, así que ve por tus bolsas y aprovecha los descuentos hoy 10 de marzo.
Los clientes pueden encontrar ofertas no solo en frutas y verduras, sino también en alimentos de primera necesidad, por ejemplo pollo y pescado, los cuales son esenciales para tener una dieta balanceada.
Frutas en oferta por el Martes de Frescura
- Kiwi rojo clam: 85 pesos el kilo
- Coco de agua: 44.90 la pieza
- Mamey: 45.90 el kilo
- Mandarina Mineola: 54 pesos el kilo
- Higo: 89 pesos los 450 g
- Chicozapote: 79 pesos el kilo
- Carambola: 99 pesos el kilo
- Pera de Anjou: 45.90 pesos el kilo
- Manzana gala: 54 pesos el kilo
- Manzana red delicius: 49 pesos el kilo
- Manzana granny Smith: 59 pesos el kilo
- Perón Golden Chihuahua: 42 pesos el kilo
- Penca de plátanos: 27.90 pesos el kilo
- Piña Miel: 22.50 pesos el kilo
- Fresas: 69 pesos los 454 g
- Mango ataulfo: 35 pesos el kilo
Verduras en oferta este Martes de Frescura
- Pepino: 29.90 pesos el kilo
- Tomate verde sin cáscara: 69 pesos el kilo
- Jitomate saladet: 45 pesos el kilo
- Papa blanca alfa: 28.90 pesos el kilo
- Calabaza japonesa: 49.90 pesos el kilo
- Cebolla blanca: 22.50 pesos el kilo
- Espárrago verde: 64 pesos el manojo
- Aguacate Hass: 49.90 pesos el kilo
- Zanahoria: 13.90 pesos el kilo
Pollo, carne y pescado a precios bajos en Walmart
Pollo
- Pollo: Muslo de pollo sin piel: 159 pesos el kilo
- Milanesa congelada: 144 pesos el kilo
- Nuggets de pollo: 101 pesos por charola
Pescado
- Filete de tilapia: 122 pesos el kilo
- Filete de salmón: 449 pesos el kilo
- Camarón coctelero: 189 pesos el kilo
- Mojarra tilapia: 72 pesos el kilo
