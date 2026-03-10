Ofertas en frutas y verduras este Martes de Frescura 10 de marzo

Aún falta para la quincena y si ya casi estás en números rojos por falta de dinero te conviene no gastar de más en alimentos que puedes encontrar con ofertas increíbles este Martes de Frescura, así que ve por tus bolsas y aprovecha los descuentos hoy 10 de marzo.

Los clientes pueden encontrar ofertas no solo en frutas y verduras, sino también en alimentos de primera necesidad, por ejemplo pollo y pescado, los cuales son esenciales para tener una dieta balanceada.

Frutas en oferta por el Martes de Frescura

Kiwi rojo clam: 85 pesos el kilo

Coco de agua: 44.90 la pieza

Mamey: 45.90 el kilo

Mandarina Mineola: 54 pesos el kilo

Higo: 89 pesos los 450 g

Chicozapote: 79 pesos el kilo

Carambola: 99 pesos el kilo

Pera de Anjou: 45.90 pesos el kilo

Manzana gala: 54 pesos el kilo

Manzana red delicius: 49 pesos el kilo

Manzana granny Smith: 59 pesos el kilo

Perón Golden Chihuahua: 42 pesos el kilo

Penca de plátanos: 27.90 pesos el kilo

Piña Miel: 22.50 pesos el kilo

Fresas: 69 pesos los 454 g

Mango ataulfo: 35 pesos el kilo

Verduras en oferta este Martes de Frescura

Pepino: 29.90 pesos el kilo

Tomate verde sin cáscara: 69 pesos el kilo

Jitomate saladet: 45 pesos el kilo

Papa blanca alfa: 28.90 pesos el kilo

Calabaza japonesa: 49.90 pesos el kilo

Cebolla blanca: 22.50 pesos el kilo

Espárrago verde: 64 pesos el manojo

Aguacate Hass: 49.90 pesos el kilo

Zanahoria: 13.90 pesos el kilo

Pollo, carne y pescado a precios bajos en Walmart

Pollo

Pollo: Muslo de pollo sin piel: 159 pesos el kilo

Milanesa congelada: 144 pesos el kilo

Nuggets de pollo: 101 pesos por charola

Pescado

Filete de tilapia: 122 pesos el kilo

Filete de salmón: 449 pesos el kilo

Camarón coctelero: 189 pesos el kilo

Mojarra tilapia: 72 pesos el kilo



