Abren vacantes en diferentes áreas para adultos mayores y personas con discapacidad

La Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común (SDHyBC) en colaboración con la iniciativa privada lanzó vacantes para que adultos mayores y personas con discapacidad puedan tener un empleo formal.

Abren vacantes para personas con discapacidad y adultos mayores

Hay vacantes disponibles para trabajar en cajeros (discapacidad motriz leve), como ejecutivos de ventas (discapacidad motriz leve), guardia de seguridad (adultos mayores y personas con discapacidad motriz leve) y de limpieza (con discapacidad motriz leve y adultos mayores).

¿Cómo aplicar a las ofertas laborales?

Cada semana la SDHyBC se encarga de gestionar y vincular a las personas al ámbito laboral, quienes estén interesados en aplicar podrán acudir a la Dirección de Grupos Vulnerables para entregar su CV y recibir orientación y apoyar en la búsqueda de un puesto acirde a la experiencia y preparación.

En caso de que requieras más información puedes comunicarte al teléfono (614) 429-33-00, extensiones 17921 y 17904 en un horario de 8:00 a 16:00 horas.

Tasa de desempleo en México

De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), México tiene una tasa de desempleo de 2.7%, es decir que hay 1.66 millones de personas desempleadas.

La tasa de informalidad subió a 54.86% y se perdieron alrededor de 705 mil puestos de trabajo en el primer mes del año. La pérdida de empleos formales en enero fue de 454 mil 292 plazas; 656 mil 882 eran ocupados por hombres y esta caída no se compensó con el aumento del empleo femenino que creció en 202 mil 590 plazas.

Desempleo e inflación van a la alta: Economía mexicana se desploma

