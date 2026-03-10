CFE anuncia apagón el miércoles 11 de marzo; zonas que se quedarán sin luz durante 8 horas

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) confirmo un apagón para este miércoles 11 de marzo de 2026, afectando múltiples zonas en México durante ocho horas continuas.

Esta medida responde a trabajos de mantenimiento en la infraestructura eléctrica, próximos al inicio de la temporada de calor, lo que genera preocupación entre la población.

Apagón en México: Guerrero y Yucatán afectados por corte de luz CFE hoy

De acuerdo con la empresa productiva del Estado, estas interrupciones forman parte de las labores de modernización de la infraestructura eléctrica, las cuales buscan reducir fallas y garantizar un servicio más estable en el futuro.

Uno de los puntos donde se registrará el apagón más prolongado será en el puerto de Acapulco, donde diversas calles de la colonia La Laja permanecerán sin suministro eléctrico.

Entre las vialidades afectadas se encuentran:



Ometepec

Cipreses

Venezuela

Según el aviso, el corte está programado de las 09:00 a las 17:00 horas, por lo que los habitantes de estas zonas deberán prepararse para permanecer sin energía durante gran parte del día.

Mientras que en Yucatán el mega corte de luz será en el tramo carretero Tihuatlán - Castillo, durante el mismo periodo.

Recomendaciones por apagón masivo CFE

Autoridades aconsejan desconectar aparatos electrónicos sensibles para evitar daños por fluctuaciones al reiniciar el suministro, cargar dispositivos móviles con anticipación y reorganizar actividades dependientes de la electricidad. Para reportes o dudas, contactar al 071 o usar la app CFE Contigo.

Se insta a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales de la CFE para cualquier actualización.

