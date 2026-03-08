El bar mexicano en CDMX que está entre los mejores del mundo: ¿Cuánto cuesta ir y cómo reservar?

En pleno corazón de la colonia Juárez, un espacio casi invisible para el ojo común, se ha convertido en referencia mundial de la coctelería: Handshake Speakeasy. Este bar mexicano en CDMX ha llamado la atención de expertos internacionales por su propuesta innovadora y su cuidada experiencia sensorial.

Tal ha sido su impacto que fue reconocido en los principales rankings globales de bares, lo que lo consolidó como una parada obligatoria para quienes buscan coctelería de alto nivel en la Ciudad de México.

Handshake Speakeasy, un liderazgo global con historia local

Handshake Speakeasy abrió sus puertas en 2016 como una propuesta distinta dentro de la escena de coctelería en México. Su nombre proviene del estilo de bares clandestinos de principios del siglo XX, donde las contraseñas y saludos eran parte del encanto, y desde entonces ha mantenido una identidad única entre los establecimientos de la ciudad.

En 2021, Handshake se mudó al interior de un hotel en la misma colonia, lo que coincidió con la incorporación de Eric van Beek como director de bebidas, un mixólogo cuya experiencia ha sido clave para elevar el perfil creativo de sus cócteles.

Bajo su liderazgo, el bar ha combinado técnicas culinarias con creatividad líquida, dando como resultado bebidas que no solo sorprenden por sabor, sino por concepto.

Ese enfoque rindió frutos: en 2024 fue seleccionado como el Mejor Bar del Mundo por el prestigioso ranking de The World’s 50 Best Bars, y además se ha colocado en el primer lugar de North America’s 50 Best Bars durante dos años consecutivos, reconocimiento que consolidó su estatus internacional.

Experiencia, ambiente y cócteles imperdibles

Handshake Speakeasy ofrece dos espacios con atmósferas diferentes. En la planta baja, una ambientación inspirada en la era del jazz y la prohibición con luces bajas y tonos oscuros prepara al visitante para una experiencia íntima y sofisticada. Aquí sobresalen cócteles reinterpretados desde una óptica culinaria, como una versión ligera y clarificada de la clásica piña colada que prioriza frescura sin dulzor excesivo.

En el sótano, el ambiente cambia hacia ritmos más movidos acompañados de una selección musical contemporánea. En esta área, bebidas como el Fig Martini —uno de los cócteles originales del lugar desde su apertura— y el Three Sips Martini, presentado con arreglos florales, se han convertido en iconos entre los visitantes.

Algo distintivo en el servicio de Handshake Speakeasy es que cada miembro del equipo es bartender y rota entre funciones, preparación, servicio directo y atención al cliente, lo que promueve una cultura colectiva y una atención uniforme en cada visita.

¿Cuánto cuesta ir?

Aunque los precios pueden variar según temporada y disponibilidad, en promedio:

Cócteles especiales : entre 350 y 550 pesos por pieza

: entre por pieza Cócteles de autor y de temporada : hasta 650 pesos o más

: hasta o más Reservaciones con experiencia de tasting o maridaje: paquetes desde 1,200 pesos por persona

Estos montos son aproximados y pueden ajustarse según la presentación o la inclusión de ingredientes raros o ediciones limitadas de la carta.

¿Cómo reservar?

La demanda en Handshake Speakeasy suele ser alta, por lo que se recomienda reservar con anticipación. Para hacerlo:

Visita el sitio web oficial o la página de reservas que Handshake tiene vinculada en sus perfiles de redes sociales. Selecciona la fecha y hora deseadas. Elige si quieres una mesa en la planta baja o en el sótano (cuando la opción está disponible). Proporciona tus datos y, en algunos casos, paga una garantía o depósito para asegurar la reservación.

Dirección: Amberes 65, colonia Juárez, delegación Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México