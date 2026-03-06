Huelga Monte de Piedad: Guía rápida para recuperar tus empeños

La huelga en Nacional Monte de Piedad, iniciada el 1 de octubre de 2025 por el Sindicato titular del Contrato Colectivo de Trabajo, cumple cinco meses y deja miles de prendas empeñadas retenidas en bóvedas, afectando a numerosos clientes en México.

A pesar de la huelga, los compromisos adquiridos por los clientes con la institución permanecen activos. Por lo tanto, los pagos correspondientes pueden realizarse a través de las sucursales de OXXO y Banamex. Además, la entidad ha propuesto opciones para aquellos usuarios que ya hayan saldado su deuda y deseen recuperar sus pertenencias.

Te explicamos qué está pasando, si abrirán las oficinas y qué podría ocurrir con los empeños.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

¿Qué está sucediendo en Nacional Monte de Piedad?

Todas las sucursales permanecen cerradas por orden del Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos, en el contexto de un conflicto sindical que hasta ahora no ha alcanzado una solución definitiva.

La huelga ocurre debido a que el sindicato denunció que Nacional Monte de Piedad no cumplió con lo estipulado en el Contrato Colectivo de Trabajo.

Recientemente, un tribunal falló a favor de la institución, declarando inexistente el paro laboral tras otorgar un amparo. Sin embargo, el sindicato anunció su intención de impugnar esta decisión y no descarta llevar el caso hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Esto implica que el conflicto sigue sin resolverse y podría extenderse durante varios meses si el proceso judicial continúa su curso.

"Desde el pasado 1 de octubre de 2025, Nacional Monte de Piedad enfrenta una huelga estallada por el Sindicato titular del Contrato Colectivo de Trabajo. Debido a esta situación, el servicio se encuentra temporalmente suspendido en todas nuestras sucursales, por mandato del Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos, autoridad competente en el proceso. Como consecuencia, por el momento, existe una imposibilidad física, material y jurídica para realizar las actividades propias de nuestra operación prendaria, incluyendo la entrega de prendas a los consumidores que ya cumplieron con su obligación de pago del desempeño", señaló la institución.

¿Cómo reclamar la devolución de tus prendas en Profeco?

Clientes afectados pueden usar el programa CONCILIAEXPRÉS de Profeco para exigir la devolución de sus prendas.

El proceso es sencillo: ingresa a https://consumidoras.profeco.gob.mx/conciliaexpress/solicitud.php, llena tus datos personales.

Otra opción es acudir directamente al Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos en Ciudad de México, expediente 1001/2025. Allí, presenta por escrito la solicitud de devolución, acreditando el pago del empeño y mostrando el contrato original.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.