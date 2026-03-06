Bloqueos en autopistas y carreteras hoy; hay cierres totales y parciales

adn bueno
La mañana de este viernes se reportan afectaciones viales en varias carreteras del país, por lo que se recomienda a los automovilistas tomar previsiones.

Autopistas y carreteras cerradas por accidentes
Bloqueos en carreteras de México hoy|X: @GN_Carreteras

Escrito por: Itandehui Cervantes

Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) y la Guardia Nacional informaron que este viernes se registran cierres totales y parciales en varias carreteras del país debido a diversos accidentes la mañana de este viernes 6 de marzo.

Carreteras y autopistas cerradas hoy

La autopista Isla-Acayucan reporta reducción de carriles en el kilómetro 123 debido a que hubo un accidente y se realizan maniobras para retirar la unidad siniestrada.

Además, en la carretera Acayucan-Cosoleacaque hay reducción de carriles porque un tracto camión registró una falla mecánica en el kilómetro 24.

En la Autopista México-Puebla en el kilómetro 53 hay reducción de carriles en ambos sentidos por el choque de un vehículo contra el muro central.

Hay obras y labores de mantenimiento en la autopista Ciudad Mendoza-Córodoba en el kilómetro 284 con dirección a Ciudad Mendoza.

Además se recomienda a los automovilistas manejar con precaución debido a que se registra neblina en la autopista Córdoba-Veracruz.

En Campeche hay cierre parcial de la circulación cerca del kilómetro 012+800 de la carretera Cd. del Carmen Campeche.

En Veracruz se registra cierre parcial de circulación por accidente vial en el kilómetro 114+100 de la carretera San Hipólito-Xalapa y en el kilómetro 028+500 de la carretera Teziutlán-Nautla.

Las autoridades recomiendan a los automovilistas tomar previsiones y buscar alternativas viales en caso de que tengan planeado utilizar alguna de las carreteras que tienen afectaciones.

Carreteras accidentes

