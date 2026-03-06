Bloqueos en autopistas y carreteras hoy; hay cierres totales y parciales

Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) y la Guardia Nacional informaron que este viernes se registran cierres totales y parciales en varias carreteras del país debido a diversos accidentes la mañana de este viernes 6 de marzo.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

Carreteras y autopistas cerradas hoy

La autopista Isla-Acayucan reporta reducción de carriles en el kilómetro 123 debido a que hubo un accidente y se realizan maniobras para retirar la unidad siniestrada.

Además, en la carretera Acayucan-Cosoleacaque hay reducción de carriles porque un tracto camión registró una falla mecánica en el kilómetro 24.

En la Autopista México-Puebla en el kilómetro 53 hay reducción de carriles en ambos sentidos por el choque de un vehículo contra el muro central.

Hay obras y labores de mantenimiento en la autopista Ciudad Mendoza-Córodoba en el kilómetro 284 con dirección a Ciudad Mendoza.

🚧OBRAS Y LABORES DE MANTENIMIENTO🚧

Autopista Cd. Mendoza - Córdoba, km 284, dirección Cd. Mendoza. Reducción de carriles por labores de mantenimiento. En la zona se registra carga vehicular. Maneja con precaución. — CAPUFE (@CAPUFE) March 6, 2026

Además se recomienda a los automovilistas manejar con precaución debido a que se registra neblina en la autopista Córdoba-Veracruz.

🌧️🌩️ CONDICIONES CLIMÁTICAS 🌧️🌩️

Autopista Córdoba - Veracruz, registra #neblina. Disminuye tu velocidad y maneja con precaución. — CAPUFE (@CAPUFE) March 6, 2026

En Campeche hay cierre parcial de la circulación cerca del kilómetro 012+800 de la carretera Cd. del Carmen Campeche.

En #Campeche continúa cierre parcial de circulación por #AccidenteVíal cerca del km 012+800, de la carretera Cd. del Carmen-Campeche. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/glO2XGY5kp — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) March 6, 2026

En Veracruz se registra cierre parcial de circulación por accidente vial en el kilómetro 114+100 de la carretera San Hipólito-Xalapa y en el kilómetro 028+500 de la carretera Teziutlán-Nautla.

#TomePrecauciones en #Veracruz se registra cierre parcial de circulación por #AccidenteVíal cerca del km 028+500, de la carretera Teziutlán-Nautla. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/srf1YAyZrE — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) March 6, 2026

Las autoridades recomiendan a los automovilistas tomar previsiones y buscar alternativas viales en caso de que tengan planeado utilizar alguna de las carreteras que tienen afectaciones.

Carreteras accidentes

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.