Bloqueos en autopistas y carreteras hoy; hay cierres totales y parciales
La mañana de este viernes se reportan afectaciones viales en varias carreteras del país, por lo que se recomienda a los automovilistas tomar previsiones.
Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) y la Guardia Nacional informaron que este viernes se registran cierres totales y parciales en varias carreteras del país debido a diversos accidentes la mañana de este viernes 6 de marzo.
Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.
Carreteras y autopistas cerradas hoy
La autopista Isla-Acayucan reporta reducción de carriles en el kilómetro 123 debido a que hubo un accidente y se realizan maniobras para retirar la unidad siniestrada.
Además, en la carretera Acayucan-Cosoleacaque hay reducción de carriles porque un tracto camión registró una falla mecánica en el kilómetro 24.
En la Autopista México-Puebla en el kilómetro 53 hay reducción de carriles en ambos sentidos por el choque de un vehículo contra el muro central.
Hay obras y labores de mantenimiento en la autopista Ciudad Mendoza-Córodoba en el kilómetro 284 con dirección a Ciudad Mendoza.
🚧OBRAS Y LABORES DE MANTENIMIENTO🚧— CAPUFE (@CAPUFE) March 6, 2026
Autopista Cd. Mendoza - Córdoba, km 284, dirección Cd. Mendoza. Reducción de carriles por labores de mantenimiento. En la zona se registra carga vehicular. Maneja con precaución.
Además se recomienda a los automovilistas manejar con precaución debido a que se registra neblina en la autopista Córdoba-Veracruz.
🌧️🌩️ CONDICIONES CLIMÁTICAS 🌧️🌩️— CAPUFE (@CAPUFE) March 6, 2026
Autopista Córdoba - Veracruz, registra #neblina. Disminuye tu velocidad y maneja con precaución.
En Campeche hay cierre parcial de la circulación cerca del kilómetro 012+800 de la carretera Cd. del Carmen Campeche.
En #Campeche continúa cierre parcial de circulación por #AccidenteVíal cerca del km 012+800, de la carretera Cd. del Carmen-Campeche. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/glO2XGY5kp— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) March 6, 2026
En Veracruz se registra cierre parcial de circulación por accidente vial en el kilómetro 114+100 de la carretera San Hipólito-Xalapa y en el kilómetro 028+500 de la carretera Teziutlán-Nautla.
#TomePrecauciones en #Veracruz se registra cierre parcial de circulación por #AccidenteVíal cerca del km 028+500, de la carretera Teziutlán-Nautla. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/srf1YAyZrE— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) March 6, 2026
Las autoridades recomiendan a los automovilistas tomar previsiones y buscar alternativas viales en caso de que tengan planeado utilizar alguna de las carreteras que tienen afectaciones.
Carreteras accidentes
adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.