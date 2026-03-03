Ya es oficial: estas monedas de hasta $100 dejan de circular, confirmado por el Banco de México

Las monedas que utilizas todos los días para pagar en la tienda, el transporte o cualquier compra pequeña podrían estar viviendo sus últimos años en circulación. El Banco de México informó que varias denominaciones entraron en un proceso de retiro y ahora forman parte de las monedas que saldrán de circulación en los próximos años.

Aunque estas piezas aún conservan su valor y pueden seguir utilizándose para realizar pagos, el banco central explicó que los bancos deberán retirarlas poco a poco cuando lleguen a sus sucursales. Esto significa que, con el tiempo, dejarán de volver a manos del público y terminarán desapareciendo de la circulación.

Qué monedas están en proceso de retiro en México

De acuerdo con el Banco de México, algunas monedas pertenecientes a las familias B y C se encuentran en proceso de retiro.

Entre las monedas de la familia B que están siendo retiradas se encuentran las siguientes:

Moneda de 10 centavos

Moneda de 20 pesos con la imagen de Miguel Hidalgo

Moneda de 50 pesos conmemorativa de los Niños Héroes

También hay monedas de la familia C que están en este mismo proceso de retiro:

Moneda de 10 centavos

Moneda de 20 pesos con la imagen del Fuego Nuevo “Xiuhtecuhtli”

Monedas de 100 pesos que también saldrán de circulación

El Banco de México también incluyó varias monedas conmemorativas de 100 pesos, que comenzaron a circular en 2004 para celebrar la Unión de los Estados de la República Mexicana en una federación.

Entre estas piezas se encuentran las monedas de 100 pesos con los escudos de los estados (primera etapa) y las monedas de 100 pesos con diversos motivos de las entidades (segunda etapa). A ellas se suman otras ediciones conmemorativas emitidas en distintos años.

Entre las monedas de 100 pesos que están en proceso de retiro destacan:

100 pesos Don Quijote de la Mancha

100 pesos 80 aniversario de la fundación del Banco de México

100 pesos 470 aniversario de la Casa de Moneda de México

100 pesos 100 aniversario de la Reforma Monetaria de 1905

100 pesos del Bicentenario del natalicio de Benito Juárez

Aunque todas estas monedas seguirán siendo válidas para realizar pagos, el Banco de México indicó que su presencia en la circulación disminuirá gradualmente, ya que los bancos ya no podrán volver a entregarlas al público una vez que las reciban.

