Fuertes lluvias y vientos fuertes hoy 3 de marzo por línea seca y vaguada

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), informó que se prevén lluvias fuertes, así como vientos en México hoy martes 3 de marzo, debido al sistema frontal número 38, que tendrá interacción con una vaguada en altura y una línea seca.

La inestabilidad atmosférica y el ingreso de humedad ocasionarán lluvias puntales fuertes en Jalisco y Chiapas, chubascos en el occidente, sureste y península de Yucarán, incluyendo el Estado de México en el centro del país.

¿En dónde habrá lluvias hoy 3 de marzo?

Jalisco

Chiapas

Durango

Colima

Estado de México

Oaxaca

Veracruz

Tabasco

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Chihuahua

Sinaloa

Coahuila

Nuevo León

Zacatecas

Aguascalientes

Nayarit

Guerrero

Tlaxcala

Ciudad de México

Morelos

Puebla

¿Cuáles son los pronósticos del clima para hoy 3 de marzo?

Si habitas en la Ciudad de México (CDMX) no olvides cargar al menos una chamarra ligera, ya que aunque la mayor parte del día se registrará un ambiente cálido también habrá lluvias aisladas, así como intervalos de chubascos en el Estado de México, los cuales podrían acompañarse de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

De acuerdo con la Conagua, la temperatura mínima en la Ciudad de México será de 7 a 9 °C y la máxima de 25 a 27 °C, mientras que para Toluca, Edomex., se prevé una temperatura mínima de 2 a 4 °C y una máxima de 23 a 25 °C. Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h.

