Fuertes lluvias y vientos fuertes hoy 3 de marzo por línea seca y vaguada
¡Regresarán las lluvias! Este martes se espera un ambiente caluroso, pero también habrá chubascos, así que no olvides una chamarra ligera.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), informó que se prevén lluvias fuertes, así como vientos en México hoy martes 3 de marzo, debido al sistema frontal número 38, que tendrá interacción con una vaguada en altura y una línea seca.
La inestabilidad atmosférica y el ingreso de humedad ocasionarán lluvias puntales fuertes en Jalisco y Chiapas, chubascos en el occidente, sureste y península de Yucarán, incluyendo el Estado de México en el centro del país.
¿En dónde habrá lluvias hoy 3 de marzo?
- Jalisco
- Chiapas
- Durango
- Colima
- Estado de México
- Oaxaca
- Veracruz
- Tabasco
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
- Chihuahua
- Sinaloa
- Coahuila
- Nuevo León
- Zacatecas
- Aguascalientes
- Nayarit
- Guerrero
- Tlaxcala
- Ciudad de México
- Morelos
- Puebla
Imagen de Sistemas #Meteorológicos Actuales de las 06:00 horas en:https://t.co/3mS1Xkh9Hk pic.twitter.com/HLhyuIdr2l— CONAGUA Clima (@conagua_clima) March 3, 2026
Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.
¿Cuáles son los pronósticos del clima para hoy 3 de marzo?
Si habitas en la Ciudad de México (CDMX) no olvides cargar al menos una chamarra ligera, ya que aunque la mayor parte del día se registrará un ambiente cálido también habrá lluvias aisladas, así como intervalos de chubascos en el Estado de México, los cuales podrían acompañarse de descargas eléctricas y posible caída de granizo.
De acuerdo con la Conagua, la temperatura mínima en la Ciudad de México será de 7 a 9 °C y la máxima de 25 a 27 °C, mientras que para Toluca, Edomex., se prevé una temperatura mínima de 2 a 4 °C y una máxima de 23 a 25 °C. Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h.
adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.