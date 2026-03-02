El secreto de las galletas de animalitos que reveló Profeco y que causa adicción

¿Eres fan de las galletas de animalitos? Muchos mexicanos crecieron con este divertido snack que no faltaba en las loncheras; sin embargo, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) reveló que contienen un ingrediente que podría no ser recomendable para los niños.

De hecho, un reciente análisis de la Profeco reveló que este ingrediente explicaría por qué muchas personas sienten que no pueden dejar de comerlas. Te contamos los detalles del caso.

¿Qué contienen las galletas de animalitos según la Profeco?

¿Amas que son suavecitas? Las galletas de animalitos no solo son una tradición en México, sino que incluso forman parte de la canasta básica y son el snack consentido de millones de personas, especialmente como colación o acompañamiento del café. Sin embargo, un estudio publicado en la Revista del Consumidor reveló que su fórmula incluye elementos que podrían influir en el apetito y en el consumo excesivo si no se moderan.

De acuerdo con el análisis del Laboratorio Profeco, estas galletas contienen una combinación de ingredientes comunes en productos procesados: harina, azúcares, grasas, sal y edulcorantes. Pero el elemento que más llamó la atención fue el jarabe de maíz de alta fructosa, un endulzante que se utiliza para mejorar el sabor y la textura del producto, por eso son las más suavecitas.

Además, algunas presentaciones también aportan vitaminas como A, C, D y B12, así como minerales como calcio y magnesio. Sin embargo, esto no necesariamente significa que sean un alimento saludable si se consumen con frecuencia o en grandes cantidades.

Especialistas señalan que lo que vuelve tan “atractivas” a estas galletas no es solo su sabor, sino la forma en que ciertos azúcares interactúan con el organismo.

¿Qué tan saludable es el jarabe de maíz?

El jarabe de maíz de alta fructosa es un edulcorante derivado del almidón de maíz que se usa ampliamente en alimentos ultraprocesados. Su presencia en las galletas puede influir en la sensación de saciedad, ya que la fructosa no inhibe adecuadamente la hormona que regula el apetito, conocida como grelina.

Esto puede ser peligroso para la salud, porque una persona podría seguir comiendo galletitas de animalitos sin sentirse llena. Además, el consumo excesivo de este ingrediente se ha asociado con problemas metabólicos como resistencia a la insulina, aumento de colesterol, gota e incluso obesidad.

A esto se suma que algunos productos también presentan niveles elevados de sodio y azúcares, lo que refuerza la recomendación de moderar su consumo.

¿Qué galletas recomienda la Profeco?

El organismo no prohíbe el consumo de estas galletas, pero sí recomienda revisar la etiqueta nutrimental antes de comprarlas y evitar sustituir comidas completas por este tipo de productos. También sugiere moderar la ingesta y mantener una dieta equilibrada.

En algunos análisis comparativos, ciertas marcas mostraron mejores valores nutrimentales que otras, principalmente por tener menos sodio, grasa o calorías. Aun así, la recomendación principal es consumirlas de forma ocasional y en porciones controladas.

