Cuaresma 2026: Estos son los pescados que más subieron de precio en los últimos días

Con la llegada de la Cuaresma 2026, y como cada año, el consumo de pescados y mariscos aumenta, lo que genera un impacto directo en los consumidores a lo largo y ancho del país.

De acuerdo con la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC), se identificaron aumentos relevantes en el costo de productos del mar en comparación con el mismo periodo de 2025, impulsados por la alta demanda registrada durante estas semanas, siendo el camarón crudo, el pulpo y el salmón los más afectados.

¿Qué pescados y mariscos registraron mayores aumentos?

Entre los productos que han mostrado incrementos más notorios durante esta temporada se encuentran:

Mojarra: pasó de aproximadamente $150 a $164 pesos por kilogramo.

pasó de aproximadamente $150 a $164 pesos por kilogramo. Surimi: aumentó de $175 a $203 pesos por kilo.

aumentó de $175 a $203 pesos por kilo. Sierra: registró un cambio de $200 a $275 pesos por kilo.

registró un cambio de $200 a $275 pesos por kilo. Huachinango: subió de $300 a $365 pesos por kilogramo.

subió de $300 a $365 pesos por kilogramo. Pulpo: pasó de $310 a $449 pesos por kilo.

pasó de $310 a $449 pesos por kilo. Camarón pacotilla: aumentó de $315 a $394 pesos por kilogramo.

aumentó de $315 a $394 pesos por kilogramo. Camarón crudo: se elevó de $325 a $499 pesos por kilo.

se elevó de $325 a $499 pesos por kilo. Medallón de atún: pasó de $326 a $418 pesos por kilogramo.

pasó de $326 a $418 pesos por kilogramo. Salmón: registró un incremento de $430 a $546 pesos por kilo.

De acuerdo con el monitoreo, estas variaciones pueden representar diferencias de varios cientos de pesos dependiendo del tipo de establecimiento donde se adquieran.

Mercados vs. supermercados: ¿dónde subió más el precio?

Según el mismo análisis, los pescados y mariscos registran incrementos de hasta 14% en cadenas de supermercados, mientras que en mercados tradicionales y centrales de abasto el alza ronda el 12% respecto al año anterior.

Esto se refleja en el costo de una canasta de productos marinos que, en el caso de establecimientos con venta de productos frescos, pasó de poco más de $2 mil 200 pesos en 2025 a superar los $2 mil 500 pesos en 2026.

La cuaresma forma parte de una de las tradiciones más importantes de esta temporada. |Imagen Ilustrativa

En contraste, en tiendas de autoservicio donde predominan los productos congelados, el mismo conjunto de alimentos puede rebasar actualmente los $3 mil 300 pesos, lo que representa una variación más marcada frente al año pasado.

Por su parte, datos del programa de monitoreo Quién es Quién en los Precios, de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), señalan que el costo de pescados y mariscos puede variar significativamente entre supermercados y mercados locales, incluso dentro de una misma ciudad.

Ante este panorama, la dependencia recomienda comparar precios entre distintos establecimientos antes de realizar la compra, ya que optar por mercados tradicionales o centrales de abasto puede representar un ahorro importante durante esta temporada.