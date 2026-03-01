SEMAR lanza convocatoria para médicas, médicos y enfermeros que quieran trabajar en CDMX

La Secretaría de Marina (SEMAR) lanzó su convocatoria a las y los médicos, así como enfermeros especialistas a formar parte de algunas de sus vacantes de trabajo en la Ciudad de México (CDMX) que están vigentes este 2026.

¿Cuáles son los requisitos?

Nacionalidad mexicana

Tener 18 años cumplidos

Estatura mínima de 1.63 para hombres y 1.55 para mujeres

índice de masa corporal de 18.5 a 24.9 (IMC= pesos (kg)/altura (m)2)

Resultar apto en los exámenes: Médico clínico y perfil psicométrico

Cubrir el perfil de acuerdo a las directivas vigentes

No ser desertor de las Fuerzas Armadas o haber pertenecido a alguna otra fuerza Armada, institución de procuración de justicia, seguridad pública federal, gubernamental, estatal y/o municipal

No tener antecedentes penales

¿Cuáles son las vacantes que ofrece la SEMAR?

La SEMAR está contratando en las siguientes especialidades:

Médicos

Cardiología

Nefrología

Gastroenterología

Medicina familiar

Ginecología y Obstetricia

Medicina Interna

Cirugía General/Laparoscopía básica

Medicina de Urgencias

Pediatría

Medicina Materno Fetal

Alergología e Inmunología Clínica

Otorrinolaringología y Cuello

Imagenología Diagnóstica y Terapéutica

Geriatría y Gerontología

Neurología

Patología

Anestesiología

Oftalmología

Cirugía Vascular

Oncología Médica

Neumología

Medicina Legal

Medicina del Trabajo y Ambiental

Psiquiatría Infantil y de la Adolescencia

Dermatología

Psiquiatría

Traumatología y Ortopedia

Enfermería

Enfermería Quirúrgica/ Perioperatoria

Enfermería Infantil

Enfermería en Urgencia

Atención al Paciente en Estado Crítico

Enfermería Nefrológica

Enfermería Oncológica

Salud Pública

Enfermería Neonatal

Maestría en heridas y estomas



#ÚneteALaSemar



Si eres Médico o Enfermero Especialista y tu vocación es servir a México, esta es tu oportunidad para formar parte de nuestras filas en la #CDMX.



Tu preparación y compromiso pueden marcar la diferencia.

⁰Consulta las vacantes 👇 y da el siguiente paso en tu… pic.twitter.com/AyAaVheFIQ — SEMAR México (@SEMAR_mx) February 28, 2026

Documento necesarios para el reclutamiento de la SEMAR

Acta de nacimiento

Currículum Vitae

CURP

Cartilla del Servicio Militar Nacional o constancia válida del trámite de liberación (excepto mujeres)

Credencial de elector o recibo de trámite de reposición (INE)

Comprobante de domicilio

Carta de antecedentes no penales de la localidad y entidad federativa (excepto área metropolitana)

Registro Federal de Contribuyentes, expedido por el Servicio de Administración Tributaria

Dos fotografías a color tamaño infantil recientes

Fotografías a color de cuerpo completo de frente y perfil recientes

Contar con firma electrónica vigente (FIEL)

¿Dónde postularse a las vacantes de la SEMAR?

Los interesados en formar parte de las filas de la SEMAR deben presentarse en las oficinas de reclutamiento, las cuales se ubica en Virgilio Uribe Núm 1800, puerta 8, colonia Alianza Popular Revolucionaria, alcaldía Coyoacán, CDMX.

