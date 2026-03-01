SEMAR lanza convocatoria para médicas, médicos y enfermeros que quieran trabajar en CDMX
La SEMAR busca a las y los médicos, así como enfermeros especialistas, que quieran formar parte de sus filas en la CDMX; aquí los requisitos de la convocatoria.
La Secretaría de Marina (SEMAR) lanzó su convocatoria a las y los médicos, así como enfermeros especialistas a formar parte de algunas de sus vacantes de trabajo en la Ciudad de México (CDMX) que están vigentes este 2026.
¿Cuáles son los requisitos?
- Nacionalidad mexicana
- Tener 18 años cumplidos
- Estatura mínima de 1.63 para hombres y 1.55 para mujeres
- índice de masa corporal de 18.5 a 24.9 (IMC= pesos (kg)/altura (m)2)
- Resultar apto en los exámenes: Médico clínico y perfil psicométrico
- Cubrir el perfil de acuerdo a las directivas vigentes
- No ser desertor de las Fuerzas Armadas o haber pertenecido a alguna otra fuerza Armada, institución de procuración de justicia, seguridad pública federal, gubernamental, estatal y/o municipal
- No tener antecedentes penales
¿Cuáles son las vacantes que ofrece la SEMAR?
La SEMAR está contratando en las siguientes especialidades:
Médicos
- Cardiología
- Nefrología
- Gastroenterología
- Medicina familiar
- Ginecología y Obstetricia
- Medicina Interna
- Cirugía General/Laparoscopía básica
- Medicina de Urgencias
- Pediatría
- Medicina Materno Fetal
- Alergología e Inmunología Clínica
- Otorrinolaringología y Cuello
- Imagenología Diagnóstica y Terapéutica
- Geriatría y Gerontología
- Neurología
- Patología
- Anestesiología
- Oftalmología
- Cirugía Vascular
- Oncología Médica
- Neumología
- Medicina Legal
- Medicina del Trabajo y Ambiental
- Psiquiatría Infantil y de la Adolescencia
- Dermatología
- Psiquiatría
- Traumatología y Ortopedia
Enfermería
- Enfermería Quirúrgica/ Perioperatoria
- Enfermería Infantil
- Enfermería en Urgencia
- Atención al Paciente en Estado Crítico
- Enfermería Nefrológica
- Enfermería Oncológica
- Salud Pública
- Enfermería Neonatal
- Maestría en heridas y estomas
#ÚneteALaSemar— SEMAR México (@SEMAR_mx) February 28, 2026
Si eres Médico o Enfermero Especialista y tu vocación es servir a México, esta es tu oportunidad para formar parte de nuestras filas en la #CDMX.
Tu preparación y compromiso pueden marcar la diferencia.
⁰Consulta las vacantes 👇 y da el siguiente paso en tu… pic.twitter.com/AyAaVheFIQ
Documento necesarios para el reclutamiento de la SEMAR
- Acta de nacimiento
- Currículum Vitae
- CURP
- Cartilla del Servicio Militar Nacional o constancia válida del trámite de liberación (excepto mujeres)
- Credencial de elector o recibo de trámite de reposición (INE)
- Comprobante de domicilio
- Carta de antecedentes no penales de la localidad y entidad federativa (excepto área metropolitana)
- Registro Federal de Contribuyentes, expedido por el Servicio de Administración Tributaria
- Dos fotografías a color tamaño infantil recientes
- Fotografías a color de cuerpo completo de frente y perfil recientes
- Contar con firma electrónica vigente (FIEL)
¿Dónde postularse a las vacantes de la SEMAR?
Los interesados en formar parte de las filas de la SEMAR deben presentarse en las oficinas de reclutamiento, las cuales se ubica en Virgilio Uribe Núm 1800, puerta 8, colonia Alianza Popular Revolucionaria, alcaldía Coyoacán, CDMX.
