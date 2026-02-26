La riqueza que México se está perdiendo en el silencio; el zapoteco en peligro de extinción

La riqueza lingüística de Oaxaca enfrenta una amenaza silenciosa. Seis variantes del zapoteco, con escasa documentación y pocos hablantes, forman parte de un proyecto académico que busca frenar su desaparición y, al mismo tiempo, recuperar el conocimiento ambiental que resguardan sus palabras.

La investigación es encabezada por la lingüista Rosemary Beam de Azcona, del Posgrado en Lingüística de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH), en coordinación con el Instituto Nacional de Antropología e Historia. El proyecto fue avalado en agosto de 2024 y concluirá este 2026.

¿Cuántos hablantes de zapoteco hay en México según el INEGI?

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en México hay más de 7.3 millones de personas de tres años y más que hablan alguna lengua indígena, lo que representa alrededor del 6% de la población en ese rango de edad.

En el caso específico del zapoteco —considerado en realidad un conjunto de lenguas zapotecas—, el INEGI reporta más de 400 mil hablantes a nivel nacional, concentrados principalmente en Oaxaca; sin embargo, estas cifras globales contrastan con la situación de variantes particulares que cuentan apenas con decenas o incluso menos de diez hablantes.

Entre las lenguas identificadas como prioritarias se encuentran:



Xkissia o diatse’ea (zapoteco de Coyachilla)

(zapoteco de Coyachilla) Zhiaza —con solo cuatro hablantes—

—con solo cuatro hablantes— Ri’dx

Rizh

Dise, esta última hablada por entre 30 y 40 personas

Lenguas originarias que se hablan en la CDMX

Éstas se localizan en municipios como Zimatlán de Álvarez, San Miguel Mixtepec y Villa Sola de Vega, entre otros.

Lenguas zapotecas en peligro de extinción en Oaxaca

El proyecto no solo busca documentar gramáticas y vocabularios. La apuesta es recuperar el conocimiento ambiental contenido en estas lenguas:



Nombres de plantas

Animales

Ciclos agrícolas y elementos del entorno que forman parte de la cosmovisión comunitaria

Especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) advierten que la pérdida lingüística es multifactorial. Aunque México reconoce 68 agrupaciones lingüísticas y 364 variantes, según el catálogo oficial, muchas están en riesgo por la falta de transmisión intergeneracional y por décadas de políticas que privilegiaron el español.

Para los investigadores, la preservación no puede imponerse desde fuera: depende de las propias comunidades. Cada lengua que se extingue implica la pérdida de una visión del mundo y de un derecho fundamental: el de hablar y heredar la lengua materna.

