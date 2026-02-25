¿Te conviene? Nuevo bachillerato Margarita Maza; así funciona el modelo con menos horas de clases

En México, muchos estudiantes se ven obligados a dejar sus estudios de educación media superior por diversas razones, entre ellas, por falta de tiempo. Por esta razón, la Secretaría de Educación Pública (SEP) tiene una nueva opción que puede ser muy útil para los alumnos que no quieren estar mucho tiempo en las aulas: el bachillerato Margarita Maza.

La propuesta anunciada por la SEP busca reducir el tiempo que los jóvenes pasan en el aula sin dejar de lado su formación académica. El modelo promete horarios más flexibles, acompañamiento de tutores y actividades culturales y deportivas, con el objetivo de combatir la deserción escolar en educación media superior.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

¿En qué consiste el plan de estudios del Bachillerato Margarita Maza?

Este nuevo esquema educativo forma parte de una estrategia nacional para ampliar espacios en bachillerato y atraer a estudiantes que dejaron sus estudios o que necesitan un formato más adaptable a su realidad diaria.

El plan de estudio se basa en una jornada escolar reducida y flexible, pensada para quienes no desean o no pueden pasar largas horas en la escuela. Esto no significa menos aprendizaje, sino una forma distinta de organizarlo. Entre sus principales características destacan:



Horarios flexibles con menos tiempo presencial en aulas

Materias académicas básicas combinadas con cultura, deporte y actividades artísticas

combinadas con cultura, deporte y actividades artísticas Formación integral que busca mejorar la permanencia escolar

Planteles cercanos a los hogares de las y los estudiantes

Además, el modelo incorpora acompañamiento académico y socioemocional mediante tutores universitarios o egresados, quienes ayudarán a orientar a los jóvenes en su trayectoria educativa y vocacional.

¿Por qué se creó este nuevo bachillerato?

De acuerdo con autoridades educativas, el objetivo es frenar la deserción escolar y ampliar las oportunidades para jóvenes de entre 15 y 17 años. El gobierno federal anunció la construcción de 100 bachilleratos Margarita Maza, que permitirán abrir alrededor de 30 mil nuevos lugares en educación media superior.

La estrategia también contempla becas y programas de reincorporación escolar para quienes abandonaron sus estudios, así como actividades científicas, deportivas y culturales que complementen la formación académica.

El bachillerato Margarita Maza apuesta por un cambio en la forma de estudiar el nivel medio superior: menos horas en aula, más acompañamiento y actividades integrales, con la meta de que más estudiantes permanezcan en la escuela y terminen su formación académica. ¿Te interesa?

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.