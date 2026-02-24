Baja el gas en Nuevo León: ¿Cuánto cuesta el tanque de 20 kg esta semana?

El precio del gas LP en Nuevo León registró una ligera baja durante la última semana de febrero (del 22 al 28 de febrero de 2026), de acuerdo con la lista oficial de precios máximos publicada por autoridades federales.

En comparación con semanas anteriores, el precio del gas LP ha mostrado una ligera disminución en el estado. Por ejemplo, durante el periodo del 8 al 14 de febrero, el costo por kilogramo en municipios de la zona metropolitana llegó a ubicarse en 18.93 pesos, mientras que del 15 al 21 de febrero fue de 18.81 pesos. Para esta semana, el precio se mantiene en 18.65 pesos en regiones como Monterrey, lo que refleja una reducción gradual en el costo del combustible doméstico.

Por lo anterior, el precio de un tanque de 20 kilogramos no supera los 400 pesos al día de hoy.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Precio del gas LP en Nuevo León por región

Para esta semana, los precios máximos autorizados del gas LP en el estado quedaron establecidos de la siguiente manera:

Región 132

Precio por kilogramo : 18.42 pesos

: 18.42 pesos Precio por litro : 9.95 pesos

: 9.95 pesos Municipios: Allende, Apodaca, Cadereyta Jiménez, Doctor González, Guadalupe, Juárez, Pesquería y Santiago.

Región 133

Precio por kilogramo : 18.36 pesos

: 18.36 pesos Precio por litro : 9.91 pesos

: 9.91 pesos Municipios: Agualeguas, Cerralvo, General Treviño, Los Aldamas, Los Herreras, Melchor Ocampo y Parás.

Estos son los precios del gas LP en Nuevo León del 22 al 28 de febrero. |Archivo adn40

Región 134

Precio por kilogramo : 19.14 pesos

: 19.14 pesos Precio por litro : 10.34 pesos

: 10.34 pesos Municipios: Aramberri, Doctor Arroyo, General Zuazua y Mier y Noriega.

Región 135

Precio por kilogramo : 18.56 pesos

: 18.56 pesos Precio por litro : 10.02 pesos

: 10.02 pesos Municipios: China, Doctor Coss, Galeana, General Bravo, General Terán, Hualahuises, Iturbide, Linares, Los Ramones, Montemorelos y Rayones.

Región 136

Precio por kilogramo : 18.65 pesos

: 18.65 pesos Precio por litro : 10.07 pesos

: 10.07 pesos Municipios: Abasolo, Ciénega de Flores, El Carmen, García, General Escobedo, General Zuazua, Higueras, Hidalgo, Marín, Mina, Monterrey, Salinas Victoria, San Nicolás de los Garza, San Pedro Garza García y Santa Catarina.

Región 137

Precio por kilogramo : 18.50 pesos

: 18.50 pesos Precio por litro : 9.99 pesos

: 9.99 pesos Municipios: Bustamante, Lampazos de Naranjo, Sabinas Hidalgo, Vallecillo y Villaldama.

¿Cuánto cuesta el tanque de 20 kg en Nuevo León?

Tomando en cuenta estos precios por kilogramo, el costo estimado de un cilindro de gas LP de 20 kilos puede variar dependiendo de la región en la que se adquiera.

Por ejemplo, en municipios como Monterrey, San Nicolás o Santa Catarina, ubicados en la Región 136, el precio por kilo es de 18.65 pesos, por lo que llenar un tanque de 20 kg puede costar alrededor de 373 pesos.

En zonas como Apodaca o Guadalupe, dentro de la Región 132, el costo estimado sería de aproximadamente 368 pesos, mientras que en regiones con precios más elevados, como la 134, el mismo cilindro podría alcanzar hasta los 382 pesos.