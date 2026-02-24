Mejores ofertas en frutas, verduras y mariscos en el Martes de Frescura de Walmart

En México la inflación subió 3.92% y con ello muchos productos se encarecieron, así que si quieres ahorrar un poco de dinero, en Walmart hay ofertas imperdibles en frutas y verduras por el Martes de Frescura, aquí la lista de alimentos en oferta.

Frutas y verduras con descuento por el Martes de Frescura de Walmart

Este 24 de febrero, Walmart tiene en descuento algunos productos básicos como:

Jitomate saladet: 30.00 pesos el kilo

Piña miel: 19.90 pesos el kilo

Naranja: 19.90 pesos el kilo

Toronja: 29.90 pesos el kilo

Manzana red Delicious: 39.90 pesos el kilo

Sandía roja: 12.90 pesos el kilo

Nectarina amarilla: 49.00 pesos el kilo

Mariscos con descuento por la cuaresma

Camarón mediano sin cabeza: 249.00 pesos la charola con 700 gramos

Camarón coctelero: 146.00 pesos la charola con 500 gramos

Filete de salmón chileno con piel: 409.00 pesos la charola con 700 gramos

Pechuga sin piel: 162.00 pesos la charola con 700 gramos

Milanesa de pechuga de pollo: 169.00 pesos la charola con 800 gramos

Camarón crudo mediano: 149.00 pesos los 454 gramos

Filete de tilapia: 115.00 pesos la charola de 900 gramos

Salmón sin piel: 249.00 pesos los 200 gramos

Carne para hamburguesa de atún aleta amarilla: 65.00 pesos los 400 gramos

Filete de pescado sierra madre blanco congelado y empanizado: 118.00 pesos

Pulpo: 279.00 pesos los 900 gramos

Camarón empanizado Marketside: 119.00 pesos los 500 gramos

Otras ofertas y promociones que no puedes dejar pasar son:



Salchicha de pavo San Rafael: 56.00 pesos los 500 gramos

Pechuga de pavo San Rafael: 92.00 pesos los 250 gramos

Queso Manchego Nochebuena: 98.00 pesos los 400 gramos

Mayonesa de 870 gramos: 85.00 pesos

Jamón de pavo FUD: 80.00 pesos los 450 gramos

Queso crema: 44.00 pesos los 180 gramos

Pan integral Wonder: 51.00 pesos

Leche sabor helado de chocolate: 9.50 pesos

Yogurt bebible multisabor: 95.00 pesos las 10 piezas

Cerdo, res y pollo subieron de precio; frutas y verduras se mantienen

