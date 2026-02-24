Mejores ofertas en frutas, verduras y mariscos en el Martes de Frescura de Walmart
Es fin de quincena y si quieres ahorrar dinero, en Walmart hay ofertas y promociones en alimentos para que no gastes de más.
En México la inflación subió 3.92% y con ello muchos productos se encarecieron, así que si quieres ahorrar un poco de dinero, en Walmart hay ofertas imperdibles en frutas y verduras por el Martes de Frescura, aquí la lista de alimentos en oferta.
Frutas y verduras con descuento por el Martes de Frescura de Walmart
Este 24 de febrero, Walmart tiene en descuento algunos productos básicos como:
- Jitomate saladet: 30.00 pesos el kilo
- Piña miel: 19.90 pesos el kilo
- Naranja: 19.90 pesos el kilo
- Toronja: 29.90 pesos el kilo
- Manzana red Delicious: 39.90 pesos el kilo
- Sandía roja: 12.90 pesos el kilo
- Nectarina amarilla: 49.00 pesos el kilo
Mariscos con descuento por la cuaresma
- Camarón mediano sin cabeza: 249.00 pesos la charola con 700 gramos
- Camarón coctelero: 146.00 pesos la charola con 500 gramos
- Filete de salmón chileno con piel: 409.00 pesos la charola con 700 gramos
- Pechuga sin piel: 162.00 pesos la charola con 700 gramos
- Milanesa de pechuga de pollo: 169.00 pesos la charola con 800 gramos
- Camarón crudo mediano: 149.00 pesos los 454 gramos
- Filete de tilapia: 115.00 pesos la charola de 900 gramos
- Salmón sin piel: 249.00 pesos los 200 gramos
- Carne para hamburguesa de atún aleta amarilla: 65.00 pesos los 400 gramos
- Filete de pescado sierra madre blanco congelado y empanizado: 118.00 pesos
- Pulpo: 279.00 pesos los 900 gramos
- Camarón empanizado Marketside: 119.00 pesos los 500 gramos
Otras ofertas y promociones que no puedes dejar pasar son:
- Salchicha de pavo San Rafael: 56.00 pesos los 500 gramos
- Pechuga de pavo San Rafael: 92.00 pesos los 250 gramos
- Queso Manchego Nochebuena: 98.00 pesos los 400 gramos
- Mayonesa de 870 gramos: 85.00 pesos
- Jamón de pavo FUD: 80.00 pesos los 450 gramos
- Queso crema: 44.00 pesos los 180 gramos
- Pan integral Wonder: 51.00 pesos
- Leche sabor helado de chocolate: 9.50 pesos
- Yogurt bebible multisabor: 95.00 pesos las 10 piezas
Cerdo, res y pollo subieron de precio; frutas y verduras se mantienen
