Mejores ofertas en frutas, verduras y mariscos en el Martes de Frescura de Walmart

Es fin de quincena y si quieres ahorrar dinero, en Walmart hay ofertas y promociones en alimentos para que no gastes de más.

Martes de Frescura en Walmart hoy 24 de febrero
Martes de Frescura en Walmart|Adriana Juárez | adn Noticias
México

Escrito por: Itandehui Cervantes

En México la inflación subió 3.92% y con ello muchos productos se encarecieron, así que si quieres ahorrar un poco de dinero, en Walmart hay ofertas imperdibles en frutas y verduras por el Martes de Frescura, aquí la lista de alimentos en oferta.

Frutas y verduras con descuento por el Martes de Frescura de Walmart

Este 24 de febrero, Walmart tiene en descuento algunos productos básicos como:

  • Jitomate saladet: 30.00 pesos el kilo
  • Piña miel: 19.90 pesos el kilo
  • Naranja: 19.90 pesos el kilo
  • Toronja: 29.90 pesos el kilo
  • Manzana red Delicious: 39.90 pesos el kilo
  • Sandía roja: 12.90 pesos el kilo
  • Nectarina amarilla: 49.00 pesos el kilo

Mariscos con descuento por la cuaresma

  • Camarón mediano sin cabeza: 249.00 pesos la charola con 700 gramos
  • Camarón coctelero: 146.00 pesos la charola con 500 gramos
  • Filete de salmón chileno con piel: 409.00 pesos la charola con 700 gramos
  • Pechuga sin piel: 162.00 pesos la charola con 700 gramos
  • Milanesa de pechuga de pollo: 169.00 pesos la charola con 800 gramos
  • Camarón crudo mediano: 149.00 pesos los 454 gramos
  • Filete de tilapia: 115.00 pesos la charola de 900 gramos
  • Salmón sin piel: 249.00 pesos los 200 gramos
  • Carne para hamburguesa de atún aleta amarilla: 65.00 pesos los 400 gramos
  • Filete de pescado sierra madre blanco congelado y empanizado: 118.00 pesos
  • Pulpo: 279.00 pesos los 900 gramos
  • Camarón empanizado Marketside: 119.00 pesos los 500 gramos

Otras ofertas y promociones que no puedes dejar pasar son:

  • Salchicha de pavo San Rafael: 56.00 pesos los 500 gramos
  • Pechuga de pavo San Rafael: 92.00 pesos los 250 gramos
  • Queso Manchego Nochebuena: 98.00 pesos los 400 gramos
  • Mayonesa de 870 gramos: 85.00 pesos
  • Jamón de pavo FUD: 80.00 pesos los 450 gramos
  • Queso crema: 44.00 pesos los 180 gramos
  • Pan integral Wonder: 51.00 pesos
  • Leche sabor helado de chocolate: 9.50 pesos
  • Yogurt bebible multisabor: 95.00 pesos las 10 piezas

Cerdo, res y pollo subieron de precio; frutas y verduras se mantienen

