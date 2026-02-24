Jalisco reactiva vuelos y confirma qué pasará con los pasajeros varados luego de dos días agitados

Los aeropuertos de Guadalajara y Puerto Vallarta retomaron operaciones con normalidad este martes 24 de febrero de 2026, tras dos jornadas marcadas por demoras y cancelaciones que afectaron a cientos de viajeros tras la confirmación de la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Según informó el Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), ambas terminales funcionan ya al 95% de su capacidad operativa, con la mayoría de las aerolíneas nacionales e internacionales reincorporadas a sus itinerarios habituales.

Guadalajara alcanza el 96% de operaciones activas, pero una aerolínea sigue sin operar

La excepción es Flair Airlines, la canadiense que todavía no completa su proceso de reactivación. El reporte más reciente del Aeropuerto Internacional de Guadalajara (GDL) ubica sus operaciones en un 96%, mientras que el Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta (PVR) se sitúa en 95%.

Ambas terminales —de las más relevantes en Jalisco— dejaron atrás las dos jornadas de afectaciones y avanzan hacia una recuperación plena de sus itinerarios.

Las operaciones en los aeropuertos de Jalisco continúan desarrollándose con estabilidad y coordinación. pic.twitter.com/DtcdxMS15P — Gobierno de Jalisco (@GobiernoJalisco) February 24, 2026

En Guadalajara persisten 11 cancelaciones y 11 demoras programadas, cifras que responden al reacomodo gradual de los vuelos. Puerto Vallarta, por su parte, reporta cuatro cancelaciones programadas.

El GAP aclaró que los vuelos que aún figuran como cancelados no obedecen a nuevas contingencias, sino al ajuste necesario para restaurar por completo la operación regular en ambas terminales.

Prácticamente todas las aerolíneas operan ya con normalidad, salvo Flair Airlines, que sigue en proceso de restablecer su servicio. La reactivación escalonada de los vuelos, explicó el organismo aeroportuario, busca asegurar una atención ordenada a los pasajeros y la continuidad de los servicios en tierra.

Guardia Nacional mantiene vigilancia en los dos aeropuertos

El GAP confirmó que tanto Guadalajara como Puerto Vallarta operan como espacios seguros para pasajeros, trabajadores y público en general. Elementos de la Guardia Nacional permanecen desplegados de forma preventiva en ambas instalaciones, con presencia reforzada desde que iniciaron las afectaciones.

Las áreas operativas, edificios terminales y vialidades de acceso funcionan con fluidez para garantizar la atención a los viajeros y la continuidad del servicio aeroportuario. El Grupo Aeroportuario del Pacífico reiteró que la seguridad y el bienestar de los pasajeros siguen siendo prioridad en sus operaciones.