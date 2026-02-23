Así funciona el Ahorro Solidario para el Retiro del ISSSTE en 2026

El Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) es el mecanismo mediante el cual las personas que cotizan en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) acumulan recursos a lo largo de su vida laboral para obtener una mejor pensión al momento de retirarse.

A diferencia de las pensiones tradicionales de beneficio definido, el SAR funciona con cuentas individuales en las que participan el trabajador, el Gobierno Federal y la dependencia donde labora.

Para este 2026, este sistema sigue siendo fundamental para millones de servidores públicos, quienes pueden aumentar su ahorro mediante aportaciones voluntarias y mecanismos especiales como el Ahorro Solidario. Aquí te contamos los detalles con la información oficial del PENSIONISSSTE y organismos del sistema apuntan a que entender cómo funciona.

¿Qué es el Ahorro Solidario y cómo funciona?

Una pieza clave del SAR para quienes cotizan al ISSSTE es el Ahorro Solidario, un esquema que permite al trabajador destinar de forma voluntaria hasta el 2% de su sueldo básico a su cuenta de retiro. Por cada peso que aporta, su dependencia agrega $3.25 pesos adicionales, lo que puede traducirse en un incremento considerable del monto acumulado para la pensión. Estas aportaciones se suman a las obligatorias y se invierten con rendimientos, lo que potencialmente maximiza el saldo final disponible al momento del retiro.

Este ahorro es de propiedad del trabajador y permanece en la cuenta individual incluso si cambia de empleo o deja de cotizar temporalmente. Para acceder a él al retirarse, se debe cumplir con los requisitos para obtener una pensión, como la Concesión de Pensión emitida por el ISSSTE o llegar a la edad requerida para la disposición de recursos.

Ventajas del SAR para los trabajadores

Además del Ahorro Solidario, el SAR permite que las aportaciones se administren en instrumentos financieros autorizados, lo que puede generar rendimientos superiores a otros instrumentos de ahorro tradicionales. El trabajador puede consultar sus estados de cuenta y elegir opciones como Renta Vitalicia o Retiro Programado al momento de pensionarse, de acuerdo con sus necesidades y montos acumulados.

En resumen, el SAR del ISSSTE es un sistema orientado a que cada servidor público construya su propio colchón financiero para el retiro, con beneficios adicionales si opta por mecanismos de ahorro voluntario como el Ahorro Solidario.

