Trabajo para mexicanos en Florida: Empresa abre vacantes de limpieza; pago y requisitos

¡Oportunidad laboral en Estados Unidos! Una empresa en Orlando, Florida, busca contratar a 60 trabajadoras de limpieza para labores de housekeeping y mantenimiento general de instalaciones, según una oferta publicada en el portal oficial de empleos temporales del Departamento de Trabajo de Estados Unidos.

¿Te interesa trabajar en Estados Unidos para obtener un mejor salario y cumplir tus metas? Te compartimos todos los detalles de la oferta para que te postules.

¿Qué ofrece el empleo?

El trabajo se realiza en el 4700 de Millenia Boulevard, Orlando, Florida 32839, e incluye tareas como limpiar habitaciones, pasillos y baños; desinfectar superficies; transportar suministros; vaciar basura; reponer artículos de baño; y mantener cuartos de servicio ordenados.



Cargo: Trabajadora de limpieza o housekeeping.

Empresa: Ironsure Properties.

Salario: 16.98 dólares por hora.

Jornada: Tiempo completo, 40 horas semanales, con horario base de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Bonificaciones: Posibles aumentos salariales o bonificaciones, según desempeño.

El contrato se extiende desde el 20 de marzo hasta el 31 de diciembre de 2026 y contempla la posibilidad de trabajar horas extra si hay disponibilidad, sin que sean obligatorias.

Requisitos para postularse al trabajo de limpieza Florida

Los interesados deben cumplir con una serie de condiciones mínimas establecidas por el empleador y el Departamento de Trabajo:



Experiencia mínima: Al menos 3 meses en labores de limpieza.

Edad: Tener 18 años o más, debido al manejo de materiales considerados peligrosos.

Documentación: Presentar comprobante de autorización legal para trabajar en Estados Unidos (como visa válida o permiso de trabajo).

Aptitudes físicas: Estar dispuesto a realizar actividades que impliquen esfuerzo físico, como levantar, empujar, caminar y agacharse.

Disponibilidad: Poder trabajar durante todo el período solicitado y adaptarse a cambios en horarios según la demanda de temporada.

¿Cómo aplicar al trabajo en EUA para mexicanos?

Las personas que cumplan con los requisitos pueden enviar su solicitud directamente a la empresa a través de:



Teléfono: +1 301 723 1207

Correo electrónico: aplicar@ironsureproperties.com

Asimismo en este enlace podrás encontrar más información.

