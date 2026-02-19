¡Ojo! Estos son los billetes más falsificados en 2025; elementos que te pueden alertar

¿Te ha tocado un billete falso? Autoridades detectaron un aumento en la circulación de dinero apócrifo, especialmente en denominaciones que se usan todos los días. Si recibes efectivo en mercados, transporte o negocios, esta información puede ayudarte a evitar una estafa con billetes falsificados.

En adn Noticias, te explicamos qué debes tomar en cuenta para que no te engañen con un billete falso.

Billete

¿Cuáles son los billetes falsificados en México?

De acuerdo con datos del Banco de México (Banxico), los reportes de billetes falsos se concentran en ciertas denominaciones muy comunes en transacciones diarias, lo que facilita que los delincuentes intenten pasar un billete falso sin que las personas lo noten.

Entre los billetes falsificados más detectados en el país durante 2025 destacan principalmente:

Billetes de 500 pesos

Billetes de 100 pesos

Billetes de 200 pesos

Según registros oficiales, el billete de 500 pesos sigue siendo el más copiado debido a su alto valor y circulación frecuente. Esto ha generado casos de estafa con billetes falsos en comercios, transporte público y pagos informales.

Muchos fraudes ocurren en pagos rápidos donde no se revisa el dinero con detenimiento. Por eso, expertos recomiendan verificar siempre los elementos de seguridad antes de aceptar efectivo.

¿Cómo saber si un billete es falso o no?

Si tienes dudas sobre cómo identificar un billete falso de 500 o cualquier otra denominación, estas son algunas señales clave:

Toca el billete : El papel moneda tiene una textura especial de polímero (sensación plástica) o algodón. Los billetes falsos suelen ser de papel bond.

: El papel moneda tiene una textura especial de polímero (sensación plástica) o algodón. Los billetes falsos suelen ser de papel bond. Mira a contraluz : Revisa la marca de agua y el hilo de seguridad. Al poner el billete a contraluz, se debe ver una imagen clara (generalmente el personaje principal).

: Revisa la marca de agua y el hilo de seguridad. Al poner el billete a contraluz, se debe ver una imagen clara (generalmente el personaje principal). Inclina el billete : Algunos elementos cambian de color o reflejan luz.

: Algunos elementos cambian de color o reflejan luz. Revisa los relieves : Los textos y números deben sentirse al tacto.

: Los textos y números deben sentirse al tacto. Folios crecientes: Los números del folio van aumentando de tamaño, el primero es más pequeño que el último.

También puedes usar un plumón especial para detectar billetes falsos, que se manchan con la tinta del marcador. Igualmente, puedes usar una lupa o cuenta hilos para ver microtextos nítidos.

¿Qué pasa si te agarran con un billete falso?

Muchas personas no lo saben, pero cuando un banco detecta billetes falsos, el dinero se retiene y no se reembolsa al portador. Es decir, quien lo entregó puede perder ese monto.

Además, si las autoridades detectan que alguien intenta usar dinero falsificado de forma intencional, puede enfrentar consecuencias legales, incluso de 5 a 12 años de prisión, pues se trata de un delito federal.

¿Qué hacer si recibes un billete falso?

No lo uses: Si descubres que el billete es falso, no intentes usarlo porque eso te convierte en cómplice del delito.

porque eso te convierte en cómplice del delito. Llévalo al banco: Acude de inmediato al banco para entregar este billete falso e informa de dónde provino.

e informa de dónde provino. No hay reembolso: Si el billete es falso, quedará bajo custodia y no podrás recuperar el importe correspondiente.

