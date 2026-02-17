Ofertas imperdibles en frutas y verduras en el Martes de Frescura de Walmart

Todos los martes en Walmart hay ofertas y promociones en frutas y verduras por el Martes de Frescura y aquí te compartimos la lista de productos con descuento para que aproveches.

Ofertas y promociones en Walmart

Estas son las ofertas de hoy:



Salmón Marketside premium con piel: 229.00 pesos los 500 gramos

Aceite vegetal 1-2-3 a 41.00 pesos el litro

Frijol verde valle peruano: 56.00 pesos los 900 gramos

Vinagre blanco Clemente Jacques: 35 pesos los 3.7 litros

Aceite Nutrioli puro de soya: 40.00 pesos los 946 mililitros

Jitomate saladet: 21.90 pesos el kilo

Limón sin semilla: 42.90 pesos el kilo

Naranja: 14.90 pesos el kilo

Toronja: 29.90 pesos el kilo

Galletas Marías: 64.00 pesos los 720 gramos

Atún Dolores aleta amarilla: 42.00 pesos lata con 295 gramos

Atún Herdez en agua: 18.00 pesos lata con 130 gramos

Leche condensada: 26.00 pesos los 375 gramos

Pan Bimbo integral: 52.00 pesos los 620 gramos

Pan para hot dog: 40.00 pesos las 8 piezas

Pan integral Wonder con ajonjolí: 54.00 pesos

También puedes encontrar ofertas en otros productos como:

Crema Lyncott de 980 mililitros a 60.00 pesos

Chantilly Top Cream a 38.00 pesos

Masa para preparar rollos de canela de 206 gramos a 55.00 pesos Cuernitos para hornear de 340 gramos a 62.00 pesos

Crema de coco Calahua de 1 litro a 72.00 pesos

Leche Santa Clara sabor helado de fresa de 180 mililtros a 9.50 pesos

Leche GUD sabor vainilla de 1 litro a 42.00 pesos

Leche Great Value de 1 litro a 20.00 pesos

Jocoque Linanius seco de 250 gramos a 85.00 pesos

