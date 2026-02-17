Ofertas imperdibles en frutas y verduras en el Martes de Frescura de Walmart
Si te toca armar el súper esta semana y quieres ahorrar una lanita, conoce cuáles son las ofertas disponibles hoy.
Todos los martes en Walmart hay ofertas y promociones en frutas y verduras por el Martes de Frescura y aquí te compartimos la lista de productos con descuento para que aproveches.
Ofertas y promociones en Walmart
Estas son las ofertas de hoy:
- Salmón Marketside premium con piel: 229.00 pesos los 500 gramos
- Aceite vegetal 1-2-3 a 41.00 pesos el litro
- Frijol verde valle peruano: 56.00 pesos los 900 gramos
- Vinagre blanco Clemente Jacques: 35 pesos los 3.7 litros
- Aceite Nutrioli puro de soya: 40.00 pesos los 946 mililitros
- Jitomate saladet: 21.90 pesos el kilo
- Limón sin semilla: 42.90 pesos el kilo
- Naranja: 14.90 pesos el kilo
- Toronja: 29.90 pesos el kilo
- Galletas Marías: 64.00 pesos los 720 gramos
- Atún Dolores aleta amarilla: 42.00 pesos lata con 295 gramos
- Atún Herdez en agua: 18.00 pesos lata con 130 gramos
- Leche condensada: 26.00 pesos los 375 gramos
- Pan Bimbo integral: 52.00 pesos los 620 gramos
- Pan para hot dog: 40.00 pesos las 8 piezas
- Pan integral Wonder con ajonjolí: 54.00 pesos
También puedes encontrar ofertas en otros productos como:
- Crema Lyncott de 980 mililitros a 60.00 pesos
- Chantilly Top Cream a 38.00 pesos
- Masa para preparar rollos de canela de 206 gramos a 55.00 pesos Cuernitos para hornear de 340 gramos a 62.00 pesos
- Crema de coco Calahua de 1 litro a 72.00 pesos
- Leche Santa Clara sabor helado de fresa de 180 mililtros a 9.50 pesos
- Leche GUD sabor vainilla de 1 litro a 42.00 pesos
- Leche Great Value de 1 litro a 20.00 pesos
- Jocoque Linanius seco de 250 gramos a 85.00 pesos
