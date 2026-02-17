inklusion.png Sitio accesible
adn bueno
Breaking News

Huele a quemado: Fuerte incendio en Nezahualcóyotl asfixia a CDMX y Edomex en plena contingencia

Ofertas imperdibles en frutas y verduras en el Martes de Frescura de Walmart

Si te toca armar el súper esta semana y quieres ahorrar una lanita, conoce cuáles son las ofertas disponibles hoy.

Ofertas en frutas y verduras en Walmart
Ofertas del Martes de Frescura de Walmart|Adriana Juárez | adn Noticias
Notas,
México

Escrito por: Itandehui Cervantes

Todos los martes en Walmart hay ofertas y promociones en frutas y verduras por el Martes de Frescura y aquí te compartimos la lista de productos con descuento para que aproveches.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Ofertas y promociones en Walmart

Estas son las ofertas de hoy:

  • Salmón Marketside premium con piel: 229.00 pesos los 500 gramos
  • Aceite vegetal 1-2-3 a 41.00 pesos el litro
  • Frijol verde valle peruano: 56.00 pesos los 900 gramos
  • Vinagre blanco Clemente Jacques: 35 pesos los 3.7 litros
  • Aceite Nutrioli puro de soya: 40.00 pesos los 946 mililitros
  • Jitomate saladet: 21.90 pesos el kilo
  • Limón sin semilla: 42.90 pesos el kilo
  • Naranja: 14.90 pesos el kilo
  • Toronja: 29.90 pesos el kilo
  • Galletas Marías: 64.00 pesos los 720 gramos
  • Atún Dolores aleta amarilla: 42.00 pesos lata con 295 gramos
  • Atún Herdez en agua: 18.00 pesos lata con 130 gramos
  • Leche condensada: 26.00 pesos los 375 gramos
  • Pan Bimbo integral: 52.00 pesos los 620 gramos
  • Pan para hot dog: 40.00 pesos las 8 piezas
  • Pan integral Wonder con ajonjolí: 54.00 pesos

También puedes encontrar ofertas en otros productos como:

  • Crema Lyncott de 980 mililitros a 60.00 pesos
  • Chantilly Top Cream a 38.00 pesos
  • Masa para preparar rollos de canela de 206 gramos a 55.00 pesos Cuernitos para hornear de 340 gramos a 62.00 pesos
  • Crema de coco Calahua de 1 litro a 72.00 pesos
  • Leche Santa Clara sabor helado de fresa de 180 mililtros a 9.50 pesos
  • Leche GUD sabor vainilla de 1 litro a 42.00 pesos
  • Leche Great Value de 1 litro a 20.00 pesos
  • Jocoque Linanius seco de 250 gramos a 85.00 pesos

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Tags relacionados
Walmart

LO MÁS VISTO