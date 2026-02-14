Amor entre frío y calor: México vive un clima de contrastes durante San Valentín
El clima de San Valentín traerá heladas en el norte y calor intenso en el sur, con cielo despejado en la CDMX y recomendaciones clave para celebrar seguro.
El clima durante San Valentín en México este 2026 mostrará un contraste marcado entre regiones, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Mientras el norte enfrenta frío intenso y rachas de viento, gran parte del país disfrutará tiempo seco y caluroso.
El pronóstico para este sábado 14 de febrero anticipa condiciones ideales para actividades al aire libre en el centro y sur, aunque con precauciones por temperaturas extremas y calidad del aire.
Pronóstico para este sábado 14 de febrero de 2026
El frente frío 34 afecta al norte con vientos fuertes y descenso térmico. En contraste, un anticiclón mantiene estabilidad en el resto del territorio.
Este fenómeno permite cielos despejados y calor vespertino en muchas ciudades, favoreciendo celebraciones al exterior.
Condiciones generales del día
Se esperan lluvias aisladas en zonas del norte y noreste. El resto del país permanecerá mayormente seco.
La circulación de vientos podría generar oleaje elevado en algunas costas.
Temperaturas mínimas y máximas destacadas
- Heladas intensas en sierras del norte, con temperaturas de hasta -10 °C, y frío generalizado en zonas montañosas del centro y noroeste
- Ambiente fresco matutino en regiones altas del centro-occidente y sur del país, con mínimas cercanas a 0 °C
- Calor extremo de hasta 45 °C en zonas costeras y del sur, especialmente en Guerrero, Oaxaca y Chiapas
- Temperaturas muy altas entre 35 y 40 °C en amplias regiones del norte, centro y occidente de México
- Calor moderado de 30 a 35 °C en el altiplano y la península de Yucatán
Clima en la Ciudad de México y Valle de México
La capital registrará mañanas frescas y tardes de hasta 30 grados. No se prevén lluvias.
La mala dispersión de contaminantes podría afectar la calidad del aire.
Estados con afectaciones principales
- Vientos fuertes y rachas intensas en Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo León, con lluvias aisladas en Chihuahua, Coahuila y Oaxaca y oleaje elevado en Tamaulipas y Baja California
- Surada activa en el noreste, especialmente en Tamaulipas, con ráfagas de consideración
- Calor persistente en el sur y sureste, sin precipitaciones relevantes
- Condiciones secas y estables en la mayor parte del país
Recomendaciones para actividades al aire libre este San Valentín
- En el norte, abrigarse bien y extremar precauciones por vientos fuertes y frío intenso
- En el centro y CDMX, clima ideal para actividades al aire libre por la tarde, con protección solar e hidratación
- En el sur y costas, usar ropa fresca, evitar el sol en horas pico y mantenerse bien hidratado
- En general, seguir alertas meteorológicas y manejar con cuidado en zonas montañosas
