Amor entre frío y calor: México vive un clima de contrastes durante San Valentín

El clima durante San Valentín en México este 2026 mostrará un contraste marcado entre regiones, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Mientras el norte enfrenta frío intenso y rachas de viento, gran parte del país disfrutará tiempo seco y caluroso.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos

El pronóstico para este sábado 14 de febrero anticipa condiciones ideales para actividades al aire libre en el centro y sur, aunque con precauciones por temperaturas extremas y calidad del aire.

Pronóstico para este sábado 14 de febrero de 2026

El frente frío 34 afecta al norte con vientos fuertes y descenso térmico. En contraste, un anticiclón mantiene estabilidad en el resto del territorio.

Este fenómeno permite cielos despejados y calor vespertino en muchas ciudades, favoreciendo celebraciones al exterior.

Condiciones generales del día

Se esperan lluvias aisladas en zonas del norte y noreste. El resto del país permanecerá mayormente seco.

La circulación de vientos podría generar oleaje elevado en algunas costas.

Temperaturas mínimas y máximas destacadas

Heladas intensas en sierras del norte, con temperaturas de hasta -10 °C, y frío generalizado en zonas montañosas del centro y noroeste

Ambiente fresco matutino en regiones altas del centro-occidente y sur del país, con mínimas cercanas a 0 °C

Calor extremo de hasta 45 °C en zonas costeras y del sur, especialmente en Guerrero, Oaxaca y Chiapas

Temperaturas muy altas entre 35 y 40 °C en amplias regiones del norte, centro y occidente de México

Calor moderado de 30 a 35 °C en el altiplano y la península de Yucatán

Clima en la Ciudad de México y Valle de México

La capital registrará mañanas frescas y tardes de hasta 30 grados. No se prevén lluvias.

La mala dispersión de contaminantes podría afectar la calidad del aire.

Estados con afectaciones principales

Vientos fuertes y rachas intensas en Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo León, con lluvias aisladas en Chihuahua, Coahuila y Oaxaca y oleaje elevado en Tamaulipas y Baja California

Surada activa en el noreste, especialmente en Tamaulipas, con ráfagas de consideración

Calor persistente en el sur y sureste, sin precipitaciones relevantes

Condiciones secas y estables en la mayor parte del país

Recomendaciones para actividades al aire libre este San Valentín

En el norte, abrigarse bien y extremar precauciones por vientos fuertes y frío intenso

En el centro y CDMX, clima ideal para actividades al aire libre por la tarde, con protección solar e hidratación

En el sur y costas, usar ropa fresca, evitar el sol en horas pico y mantenerse bien hidratado

En general, seguir alertas meteorológicas y manejar con cuidado en zonas montañosas

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.