Cierres en autopista Chamapa-Lechería y todas las afectaciones en carreteras federales este viernes 13

¿Bloqueos carreteros previo a San Valentín? Hoy viernes 13 de febrero de 2026, la Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) y la Guardia Nacional reportan múltiples incidentes que afectan la circulación en varias carreteras federales del país.

Las autoridades viales informan reducciones de carriles y atención de incidentes en corredores de alto tránsito, lo que puede provocar tránsito lento y congestionamientos.

Carreteras con afectaciones hoy viernes 13 de febrero 2026

Autoridades reportan:



Accidentes vehiculares en tramos de alta circulación

Trabajos de mantenimiento en autopistas federales

Manifestaciones y bloqueos intermitentes en accesos estratégicos

Estas situaciones podrían provocar:



Reducción de carriles

Tráfico lento

Cierres parciales o totales

Incremento en tiempos de traslado

#TomePrecauciones en #Sonora se registra cierre parcial de circulación por #AccidenteVial cerca del km 151+480, de la carretera Los Mochis - Cd. Obregón. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/bveEIwwqwY — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) February 13, 2026

Recomendaciones para viajeros



Ante el alto flujo vehicular por el megapuente y los carnavales:

Salir con anticipación

Consultar reportes viales en tiempo real

Considerar rutas alternas

Respetar límites de velocidad

Mantenerse informado a través de autoridades estatales y federales

Las autoridades exhortan a la población a extremar precauciones y planificar sus traslados.

Incidentes y cierres parciales en carreteras federales

Diversas autopistas y carreteras del país registran afectaciones debido a accidentes viales, complicando la movilidad de miles de personas que se desplazan por motivos turísticos y vacacionales o de trabajo.

🟠 CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN 🟠#AutMéxicoPuebla, Plaza de Cobro San Marcos, dirección Puebla. Reducción de carriles por atención de choque contra cabina. Maneja con precaución.

Consulta la ubicación aquí:https://t.co/xLhwHEwNH0 — CAPUFE (@CAPUFE) February 13, 2026

🟠 CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN 🟠

Autopista Cuernavaca - Acapulco, km 128, dirección Acapulco. Reducción de carriles por atención de accidente (choque de costado). Maneja con precaución. — CAPUFE (@CAPUFE) February 13, 2026

Afectaciones en autopista Chamapa-Lechería

Habrá cierres temporales en horarios específicos por trabajos de mantenimiento:

#AVISO a las personas usuarias de la autopista #ChamapaLechería. Habrá cierres temporales de carriles en las plazas de cobro Chamapa, Nopala y Cipreses. pic.twitter.com/BeLEDRryBs — CAPUFE (@CAPUFE) February 13, 2026

¿Dónde verificar el estado de las carreteras al momento?

Para conocer las condiciones de las autopistas y tramos federales en tiempo real, tanto CAPUFE como la Guardia Nacional, mantienen actualizaciones constantes sobre la red vial del país.

Los automovilistas pueden consultar información mediante:



Cuentas oficiales en redes sociales, donde se reportan accidentes, cierres parciales, reducción de carriles y reaperturas casi al instante.

Sitios y plataformas institucionales, que concentran reportes vigentes de tramos con afectaciones, así como rutas alternas sugeridas.

Revisar estos canales antes de salir ayuda a planear mejor el recorrido, prever retrasos y tomar decisiones con base en información oficial y actualizada. No olvides que puedes llamar al 074 para auxilio vial.

