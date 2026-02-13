inklusion.png Sitio accesible
¡Sigue el smog! Autos que descansan por el Doble Hoy No Circula en CDMX y Edomex este 13 de febrero

Cierres en autopista Chamapa-Lechería y todas las afectaciones en carreteras federales este viernes 13

Afectaciones en autopista Chamapa-Lechería hoy viernes 13 de febrero.
Usuarios de la autopista Chamapa-Lechería enfrentarán cierres temporales de carriles en las plazas de cobro Chamapa, Nopala y Cipreses.|Archivo TV Azteca
Notas,
México

Escrito por: Majo Santillán González

¿Bloqueos carreteros previo a San Valentín? Hoy viernes 13 de febrero de 2026, la Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) y la Guardia Nacional reportan múltiples incidentes que afectan la circulación en varias carreteras federales del país.

Las autoridades viales informan reducciones de carriles y atención de incidentes en corredores de alto tránsito, lo que puede provocar tránsito lento y congestionamientos.

Carreteras con afectaciones hoy viernes 13 de febrero 2026

Autoridades reportan:

  • Accidentes vehiculares en tramos de alta circulación
  • Trabajos de mantenimiento en autopistas federales
  • Manifestaciones y bloqueos intermitentes en accesos estratégicos

Estas situaciones podrían provocar:

  • Reducción de carriles
  • Tráfico lento
  • Cierres parciales o totales
  • Incremento en tiempos de traslado

Recomendaciones para viajeros

  • Ante el alto flujo vehicular por el megapuente y los carnavales:
  • Salir con anticipación
  • Consultar reportes viales en tiempo real
  • Considerar rutas alternas
  • Respetar límites de velocidad
  • Mantenerse informado a través de autoridades estatales y federales

Las autoridades exhortan a la población a extremar precauciones y planificar sus traslados.

Incidentes y cierres parciales en carreteras federales

Diversas autopistas y carreteras del país registran afectaciones debido a accidentes viales, complicando la movilidad de miles de personas que se desplazan por motivos turísticos y vacacionales o de trabajo.

Afectaciones en autopista Chamapa-Lechería

Habrá cierres temporales en horarios específicos por trabajos de mantenimiento:

¿Dónde verificar el estado de las carreteras al momento?

Para conocer las condiciones de las autopistas y tramos federales en tiempo real, tanto CAPUFE como la Guardia Nacional, mantienen actualizaciones constantes sobre la red vial del país.

Los automovilistas pueden consultar información mediante:

  • Cuentas oficiales en redes sociales, donde se reportan accidentes, cierres parciales, reducción de carriles y reaperturas casi al instante.
  • Sitios y plataformas institucionales, que concentran reportes vigentes de tramos con afectaciones, así como rutas alternas sugeridas.

Revisar estos canales antes de salir ayuda a planear mejor el recorrido, prever retrasos y tomar decisiones con base en información oficial y actualizada. No olvides que puedes llamar al 074 para auxilio vial.

