Cierres en autopista Chamapa-Lechería y todas las afectaciones en carreteras federales este viernes 13
Las autoridades viales informan reducciones de carriles y atención de incidentes en corredores de alto tránsito, lo que puede provocar tránsito lento y congestionamientos.
¿Bloqueos carreteros previo a San Valentín? Hoy viernes 13 de febrero de 2026, la Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) y la Guardia Nacional reportan múltiples incidentes que afectan la circulación en varias carreteras federales del país.
Carreteras con afectaciones hoy viernes 13 de febrero 2026
Autoridades reportan:
- Accidentes vehiculares en tramos de alta circulación
- Trabajos de mantenimiento en autopistas federales
- Manifestaciones y bloqueos intermitentes en accesos estratégicos
Estas situaciones podrían provocar:
- Reducción de carriles
- Tráfico lento
- Cierres parciales o totales
- Incremento en tiempos de traslado
#TomePrecauciones en #Sonora se registra cierre parcial de circulación por #AccidenteVial cerca del km 151+480, de la carretera Los Mochis - Cd. Obregón. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/bveEIwwqwY— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) February 13, 2026
Recomendaciones para viajeros
- Ante el alto flujo vehicular por el megapuente y los carnavales:
- Salir con anticipación
- Consultar reportes viales en tiempo real
- Considerar rutas alternas
- Respetar límites de velocidad
- Mantenerse informado a través de autoridades estatales y federales
Las autoridades exhortan a la población a extremar precauciones y planificar sus traslados.
Incidentes y cierres parciales en carreteras federales
Diversas autopistas y carreteras del país registran afectaciones debido a accidentes viales, complicando la movilidad de miles de personas que se desplazan por motivos turísticos y vacacionales o de trabajo.
🟠 CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN 🟠#AutMéxicoPuebla, Plaza de Cobro San Marcos, dirección Puebla. Reducción de carriles por atención de choque contra cabina. Maneja con precaución.— CAPUFE (@CAPUFE) February 13, 2026
🟠 CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN 🟠— CAPUFE (@CAPUFE) February 13, 2026
Autopista Cuernavaca - Acapulco, km 128, dirección Acapulco. Reducción de carriles por atención de accidente (choque de costado). Maneja con precaución.
Afectaciones en autopista Chamapa-Lechería
Habrá cierres temporales en horarios específicos por trabajos de mantenimiento:
#AVISO a las personas usuarias de la autopista #ChamapaLechería. Habrá cierres temporales de carriles en las plazas de cobro Chamapa, Nopala y Cipreses. pic.twitter.com/BeLEDRryBs— CAPUFE (@CAPUFE) February 13, 2026
¿Dónde verificar el estado de las carreteras al momento?
Para conocer las condiciones de las autopistas y tramos federales en tiempo real, tanto CAPUFE como la Guardia Nacional, mantienen actualizaciones constantes sobre la red vial del país.
Los automovilistas pueden consultar información mediante:
- Cuentas oficiales en redes sociales, donde se reportan accidentes, cierres parciales, reducción de carriles y reaperturas casi al instante.
- Sitios y plataformas institucionales, que concentran reportes vigentes de tramos con afectaciones, así como rutas alternas sugeridas.
Revisar estos canales antes de salir ayuda a planear mejor el recorrido, prever retrasos y tomar decisiones con base en información oficial y actualizada. No olvides que puedes llamar al 074 para auxilio vial.
