Así puedes obtener el 100% de descuento en multas por traslado de dominio 2026 en Nezahualcóyotl

El ayuntamiento de Nezahualcóyotl, en el Estado de México (Edomex) cuenta con el Programa de Regularización Inmobiliaria 2026, ofreciendo hasta 100% de condonación en multas y recargos por traslado de dominio 2026. Esta iniciativa busca dar certeza jurídica a miles de familias que poseen propiedades sin regularizar formalmente.

El alcalde Adolfo Cerqueda Rebollo señaló que la finalidad es garantizar certeza legal al patrimonio familiar, asegurando que las viviendas y otros bienes inmuebles estén debidamente registrados y protegidos ante cualquier eventualidad.

¿Eres habitante de dicho municipio mexiquense y te interesa realizar este trámite?

¿Qué es el Programa de Regularización Inmobiliaria 2026?

El programa es una campaña municipal que busca facilitar a los ciudadanos la regularización de sus viviendas o locales comerciales, a través del trámite conocido como traslado de dominio.

El traslado de dominio es el proceso legal y administrativo de actualizar la titularidad de un bien inmueble (casa, terreno, departamento) en el catastro municipal tras una compraventa, donación o herencia. Este trámite vincula al nuevo propietario con el registro público, permitiendo el pago del impuesto correspondiente (ISAI) y otorgando certeza jurídica sobre la propiedad.

¿A quién se dirige el Programa de Regularización Inmobiliaria 2026 en Neza?

El beneficio está disponible exclusivamente para personas que cuenten con título de propiedad (escrituras) o una resolución judicial a su favor, pero que no han presentado la declaración por adquisición del inmueble ante el municipio.

No podrán acceder al programa quienes sólo tengan un contrato privado de compra-venta sin que el título esté legalmente inscrito a su nombre.

"La prioridad es que cada familia de Nezahualcóyotl duerma tranquila sabiendo que su casa tiene plena certeza legal. No sólo estamos recaudando, estamos regularizando y protegiendo el esfuerzo de toda una vida", indicó Cerqueda.

El municipio habilitó módulos de información y asesoría gratuita en el Palacio Municipal y la Unidad Administrativa "Nezahualcóyotl" para acompañar a los contribuyentes en el proceso del trámite.

Las autoridades advirtieron a los ciudadanos no dejarse engañar por supuestos intermediarios, ya que el trámite es personal y directo ante el gobierno municipal. El teléfono de la Contraloría Interna, 5716 9070, extensión 2302, para realizar denuncias.

"Con esta iniciativa, Nezahualcóyotl se consolida como el municipio más innovador de la entidad, al ser el único en implementar una estrategia integral para abatir el rezago en la regularización de propiedades, brindando soluciones reales a temas históricamente delicados y de alto costo para las familias", agregó.

