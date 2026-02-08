Domingo gélido en México: Hay doble alerta de frío y riesgo de nieve en norte y centro del país

El clima en México para este domingo 8 de febrero estará marcado por condiciones de frío en varias zonas del país. De hecho, se han activado alertas por bajas temperaturas, heladas y una posible caída de nieve en las regiones montañosas del norte y el centro.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en gran parte del territorio nacional se esperan temperaturas mínimas de -5 °C a 0 °C con heladas, especialmente en zonas serranas de estados como Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

Doble alerta de frío en la CDMX

En la Ciudad de México, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó doble alerta por frío para la madrugada y la mañana de este domingo ante el descenso significativo de temperaturas.

Las alcaldías de Milpa Alta y Tlalpan tendrán alerta naranja, con registros de entre 1 °C y 3 °C, mientras que Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras y Xochimilco permanecerán con alerta amarilla, con temperaturas de 4 °C a 6 °C. Durante el día, la capital presentará cielo despejado a parcialmente nublado, con ambiente frío en la mañana y templado a cálido por la tarde.

Frío intenso, vientos y posible nieve en el norte

El SMN también pronostica vientos moderados a fuertes en distintas regiones del país y la posibilidad de lluvias y chubascos en el noroeste, norte y occidente. Además, las sierras de Sonora, Chihuahua y Durango podrían experimentar caída de nieve o aguanieve, especialmente en zonas altas durante la noche del domingo.

Ante este panorama, las autoridades meteorológicas recomiendan abrigarse bien, proteger a niños y adultos mayores, y tomar precauciones si se viaja por zonas altas o si hay planes de actividades al aire libre en la madrugada o temprano en la mañana.

