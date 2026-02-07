Crean nueva beca “Gertrudis Bocanegra” para estudiantes universitarios que da $1900 bimestrales

La nueva beca "Gertrudis Bocanegra" se entregará a todos los estudiantes de las universidades Rosario Castellanos en México. Es una beca de apoyo para el transporte, que busca que los alumnos no tengan que gastar recursos en su traslado a la institución educativa y puedan enfocarse exclusivamente en el estudio.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cuánto dinero da la beca Gertrudis Bocanegra?

Consiste en un apoyo de $1900 pesos bimestrales, que se entregan durante un periodo de 10 meses (no consideran entregas de julio y agosto por ser periodo vacacional). La beca se puede recibir por un máximo de 45 meses y, en caso de los estudiantes de medicina, por hasta 55 meses.

¿Cómo solicitar la beca Gertrudis Bocanegra?

Recordemos que es una beca exclusiva para los estudiantes de la universidad Rosario Castellanos. Después, el trámite se debe hacer en línea, en la página de www.becagertrudisbocanegra.gob.mx .

Una vez ahí, los estudiantes deberán ingresar la Clave de Centro de Trabajo (CCT) de su escuela, buscarla e ingresar el turno, periodo y grado correspondiente. Después tendrán que ingresar los siguientes documentos:



Comprobante de domicilio (recibo de luz, recibo de gas, boleta de servicio de agua, recibo de predial, estado de cuenta te servicio telefónico o internet)

(recibo de luz, recibo de gas, boleta de servicio de agua, recibo de predial, estado de cuenta te servicio telefónico o internet) Identificación oficial (Credencial para votar del Instituto Nacional Electoral, Cartilla Militar, Cédula Profesional, Pasaporte emitido por la Secretaría de Relaciones Exteriores, licencia de conducir)

Y listo, con eso el registro quedará finalizado, para que después la institución tenga que verificar los datos y comprobar que los estudiantes cumplen con todo lo necesario para recibir este apoyo de transporte.

Posteriormente, se realizará la entrega de tarjetas en donde los estudiantes recibirán los depósitos cada dos meses, para que ellos puedan disponer del mismo.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.