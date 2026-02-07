CNDH exhibe graves omisiones en el DIF Nuevo León tras muerte de un menor

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Nuevo León deberá atender una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por violaciones graves a los derechos humanos de dos menores de edad, una de las cuales falleció mientras se encontraba bajo resguardo institucional.

El organismo nacional exigió a la dependencia estatal aceptar y cumplir, en su totalidad, una resolución previamente emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).

La CNDH emitió la Recomendación 148/2025 luego de que el DIF Nuevo León se negara a aceptar un pronunciamiento de la CEDH relacionado con ambos casos, lo que motivó la presentación de un recurso de impugnación ante la instancia nacional.

CNDH confirma violaciones graves a derechos de niñas, niños y adolescentes

De acuerdo con la investigación, el primer caso se remonta al 8 de febrero de 2022, cuando una persona adolescente que se encontraba internada en el Albergue Fabriles del DIF Nuevo León fue víctima de actos de violencia.

Posteriormente, la menor de edad falleció. Aunque la autoridad estatal reportó como causa del deceso una peritonitis, diversos testimonios señalaron que la víctima habría recibido golpes por parte de personal del albergue.

La CNDH determinó que, pese a la gravedad de los hechos, el DIF no dio vista al Ministerio Público ni al Órgano Interno de Control, lo que constituyó una violación al derecho al debido proceso, así como a la seguridad jurídica y legalidad.

Además, el organismo nacional subrayó que se omitió el principio del interés superior de la niñez.

Traslado ilegal de menor a centro de rehabilitación en Veracruz

El segundo caso ocurrió el 4 de noviembre de 2020, cuando otra persona menor de edad ingresó al mismo albergue. En ese momento, personal de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes informó a un familiar que el menor sería incorporado a un internado donde recibiría educación y atención médica especializada durante seis meses.

Sin embargo, sin el consentimiento de la familia ni una orden judicial, el menor fue trasladado a un centro de rehabilitación ubicado en Veracruz . La CNDH confirmó que esta acción vulneró derechos fundamentales, al tratarse de un traslado fuera del territorio estatal sin sustento legal.

DIF Nuevo León deberá aceptar recomendación y colaborar en investigaciones

En su resolución, se ordenó al DIF Nuevo León aceptar la recomendación estatal en un plazo máximo de 15 días y cumplir con todas las medidas establecidas, incluida la colaboración en la investigación administrativa que será presentada ante la Contraloría y Transparencia Gubernamental del estado.

Asimismo, solicitó la emisión de una circular interna para instruir al personal a cumplir las resoluciones de los organismos de derechos humanos y garantizar la reparación integral del daño, con el objetivo de evitar la repetición de hechos similares.

