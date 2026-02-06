Así es la estafa de mudanzas falsas; cobran y desaparecen pertenencias

Cambiar de hogar debería ser el inicio de una nueva etapa llena de emoción, pero para cientos de familias en la CDMX, Puebla y el Edomex, se ha convertido en una auténtica pesadilla. En lo que va de 2026, las autoridades han emitido alertas sobre una sofisticada red de estafas de mudanzas falsas que operan principalmente a través de redes sociales y anuncios pagados en buscadores.

Este "secuestro de pertenencias" no sólo vacía tus bolsillos, sino que pone en riesgo todo tu patrimonio. ¿Cómo operan y qué debes hacer para no caer en sus redes?

¿Quién necesita un flete cuando tienes amigos de verdad? ✨



En Ecuador, este grupo de estudiantes nos demostró que para una mudanza foránea solo se necesitan ganas (y mucha fuerza en las piernas)🦵📦 Dejaron claro que "unidos son más fuertes" y que el caos se disfruta mejor con… pic.twitter.com/SpdJ2etW6x — adn Noticias (@adnnoticiasmx) February 6, 2026

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Modus operandi: El "gancho" del precio bajo y el secuestro de muebles

El engaño comienza con una oferta irresistible. Estas empresas fantasma se anuncian en grupos de Facebook o Instagram con precios hasta un 50% por debajo del mercado. Utilizan fotos de camiones rotulados y personal uniformado (que en realidad son imágenes robadas de empresas legítimas) para generar confianza.

Una vez que el cliente acepta, los estafadores solicitan un anticipo por transferencia para "apartar la fecha". Sin embargo, el verdadero golpe ocurre el día de la mudanza falsa . Al llegar al destino (o incluso antes de salir), los supuestos mudanceros exigen pagos adicionales exorbitantes bajo pretextos como "exceso de peso", "maniobras no declaradas" o "costos de casetas no incluidos". Si el cliente se niega a pagar, los delincuentes simplemente desaparecen con el camión lleno de muebles, bloqueando cualquier contacto telefónico.

Cómo identificar una mudanza falsa antes de contratar

Para evitar ser la próxima víctima en la CDMX, Puebla o el Edomex, sigue estas reglas de oro de seguridad: