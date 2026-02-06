Así es la estafa de mudanzas falsas; cobran y desaparecen pertenencias
Los delincuentes están implementando una nueva forma de robar en CDMX, Edomex y Puebla con la estafa de mudanzas falsas engañan a sus víctimas.
Cambiar de hogar debería ser el inicio de una nueva etapa llena de emoción, pero para cientos de familias en la CDMX, Puebla y el Edomex, se ha convertido en una auténtica pesadilla. En lo que va de 2026, las autoridades han emitido alertas sobre una sofisticada red de estafas de mudanzas falsas que operan principalmente a través de redes sociales y anuncios pagados en buscadores.
Este "secuestro de pertenencias" no sólo vacía tus bolsillos, sino que pone en riesgo todo tu patrimonio. ¿Cómo operan y qué debes hacer para no caer en sus redes?
Modus operandi: El "gancho" del precio bajo y el secuestro de muebles
El engaño comienza con una oferta irresistible. Estas empresas fantasma se anuncian en grupos de Facebook o Instagram con precios hasta un 50% por debajo del mercado. Utilizan fotos de camiones rotulados y personal uniformado (que en realidad son imágenes robadas de empresas legítimas) para generar confianza.
Una vez que el cliente acepta, los estafadores solicitan un anticipo por transferencia para "apartar la fecha". Sin embargo, el verdadero golpe ocurre el día de la mudanza falsa . Al llegar al destino (o incluso antes de salir), los supuestos mudanceros exigen pagos adicionales exorbitantes bajo pretextos como "exceso de peso", "maniobras no declaradas" o "costos de casetas no incluidos". Si el cliente se niega a pagar, los delincuentes simplemente desaparecen con el camión lleno de muebles, bloqueando cualquier contacto telefónico.
Cómo identificar una mudanza falsa antes de contratar
Para evitar ser la próxima víctima en la CDMX, Puebla o el Edomex, sigue estas reglas de oro de seguridad:
- Física verificable: Desconfía si la empresa solo te atiende por WhatsApp. Busca su ubicación en Google Maps; si la dirección es un lote baldío o una casa particular, ¡huye!
- Verifica el RFC: Una empresa seria te proporcionará sus datos fiscales. Valídalos en el portal del SAT para confirmar que la razón social existe y está activa
- Exige un contrato por escrito: Nunca aceptes tratos verbales. Un contrato real debe detallar el inventario, el costo total con IVA y el seguro de traslado
- Cuidado con los anticipos: Las empresas profesionales suelen cobrar a la entrega o piden un porcentaje pequeño (máximo 20%). Si te piden el 70% u 80% por adelantado, es una señal de alerta roja
Si ya fuiste víctima, denuncia de inmediato ante la Fiscalía de tu entidad y repórtalo en la Profeco. ¡No permitas que tu mudanza sea el próximo titular de noticias de fraude!