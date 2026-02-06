Tandas Bienestar 2026: Paso a paso para obtener hasta 50 mil pesos
El proceso es sencillo y requiere únicamente documentos básicos, conoce todos los detalles e inscríbete.
El programa Tandas para la Mujer Bienestar 2026 abrió su registro, ofreciendo apoyos de hasta 50 mil pesos a mujeres de 30 a 59 años con micronegocios o emprendimientos. Esta iniciativa, impulsada por la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico, distribuye 320 millones de pesos en microcréditos escalonados para fomentar la economía local y el autoempleo femenino.
La convocatoria ya fue anunciada, por lo que en adn Noticias te explicamos cómo solicitarlo y las fechas clave para realizar el trámite.
¿Cómo pedir las tandas Bienestar 2026?
El registro puede realizarse de manera digital o presencial:
- En línea, mediante el portal oficial del gobierno de Tabasco ( sif.tabasco.gob.mx ), donde las interesadas deben crear un perfil, subir los documentos y completar un formulario con datos personales y del negocio.
- Presencialmente, en el Centro Administrativo del Gobierno, en Paseo Tabasco 1504, Piso 2, en Villahermosa, donde personal del programa apoya con la captura de los datos.
Requisitos para acceder al apoyo
Para poder inscribirse al programa, las aspirantes deben cumplir con las siguientes condiciones:
- Tener entre 30 y 59 años de edad
- Residir en el estado de Tabasco
- Contar con un micronegocio o emprendimiento activo
- Presentar identificación oficial vigente (INE), CURP actualizada a 2026, comprobante de domicilio vigente y dos fotografías del negocio o productos que se ofrecen
El proceso es sencillo y requiere únicamente documentos básicos.
