Frente frío 33 sacude al país con lluvias intensas, vientos extremos y marcan el cierre de la semana

El clima en México este viernes 06 de febrero de 2026 estará influenciado por el frente frío número 33 y su masa de aire polar, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional. Este sistema provocará lluvias fuertes, descenso marcado de temperaturas y un evento de “Norte” con rachas que superarán los 100 kilómetros por hora en zonas del sureste.

Las autoridades meteorológicas advirtieron que estas condiciones podrían generar inundaciones, deslaves y afectaciones en zonas costeras, por lo que se recomienda a la población mantenerse informada y tomar precauciones.

Lluvias intensas en el sureste y oriente del país

Estados como Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco registrarán precipitaciones fuertes a muy fuertes, con acumulados de hasta 75 milímetros. Estas lluvias podrían elevar niveles de ríos y provocar encharcamientos urbanos.

Especialistas señalan que este tipo de eventos aumenta el riesgo de afectaciones en comunidades vulnerables, por lo que Protección Civil mantiene vigilancia permanente.

Evento de “Norte” con vientos peligrosos

El istmo y golfo de Tehuantepec enfrentarán rachas de hasta 110 km/h, mientras que Veracruz y la península de Yucatán también presentarán vientos intensos y oleaje elevado.

Estas condiciones impactan la navegación, actividades pesqueras y zonas turísticas, además de incrementar el riesgo de caída de árboles y estructuras ligeras.

Descenso de temperaturas y posibles nevadas

El aire polar mantendrá ambiente frío a muy frío en gran parte del país, con heladas en zonas serranas del norte y centro. Incluso se prevé caída de nieve o aguanieve en volcanes como el Popocatépetl y el Pico de Orizaba.

Meteorólogos explican que estos descensos térmicos pueden afectar cultivos y aumentar enfermedades respiratorias.

Persistencia de inestabilidad en los próximos días

Durante el fin de semana continuarán lluvias en el noroeste y occidente debido a una circulación ciclónica en altura y canales de baja presión.

Activan alertas amarilla y naranja por frío en CDMX

Aunque se espera una recuperación gradual de temperaturas por la tarde, el ambiente frío seguirá durante las madrugadas, manteniendo condiciones de riesgo en varias regiones.

