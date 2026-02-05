¿Vas a viajar? Precio del trámite del pasaporte en 2026 en Puebla

Si estás pensando en salir del país este año, una de las primeras gestiones que debes considerar es el pasaporte mexicano, documento indispensable para viajar al extranjero. Para 2026, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) actualizó el costo del trámite, el cual entró en vigor desde el 1 de enero y aplica tanto para nuevos solicitantes como para quienes renuevan su documento.

Para quienes residan en Puebla, el trámite puede iniciarse en las oficinas de la SRE. Es importante llevar: acta de nacimiento o CURP, identificación oficial vigente, comprobante de domicilio y comprobante de pago de derechos. Es imporante señalar que la cita previa puede facilitar el proceso y reducir tiempos de atención.

¿Cuál es el precio del pasaporte en Puebla en 2026?

Los costos del pasaporte varían según la vigencia que elijas al momento de tramitarlo. En Puebla , al igual que en el resto del país, estos son los montos oficiales publicados por la SRE:



Pasaporte con vigencia de 1 año: $920 pesos (solo disponible para menores de 3 años y casos excepcionales)

Pasaporte con vigencia de 3 años: $1,795 pesos

Pasaporte con vigencia de 6 años: $2,440 pesos

Pasaporte con vigencia de 10 años: $4,280 pesos

Descuentos para el pasaporte en 2026

La SRE mantiene un descuento del 50% para ciertos grupos de la población, siempre y cuando presenten documentación que acredite su condición. Este beneficio aplica a:



Personas adultas mayores de 60 años.

Personas con discapacidad.

Trabajadores agrícolas temporales inscritos en programas internacionales.

¿Cómo agendar citas para el pasaporte en 2026?

Para agendar una cita para el pasaporte mexicano, el método principal y oficial es a través del portal Citas SRE . También puedes llamar al 55 893 24827 (lunes a domingo, 8:00 a 20:00) o utilizar el chat de WhatsApp al mismo número.

