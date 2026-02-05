Frente frío 33 azota México: lluvias intensas, evento de Norte y rachas de viento de hasta 110 km/h para el clima de hoy
Para el clima de hoy persistirá el ambiente frío a muy frío en gran parte del país, con probabilidad de nieve o aguanieve en zonas altas del centro y oriente.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que para el clima de hoy el frente frío 33 avanzará rápidamente por el sureste del país y la península de Yucatán, provocando lluvias fuertes a intensas en el oriente y sureste, principalmente en Veracruz y Oaxaca. La masa de aire polar mantendrá el evento de "Norte" con rachas de viento muy fuertes y oleaje elevado en costas del Golfo de México y el sureste. Persistirá el ambiente frío a muy frío en gran parte del país, con probabilidad de nieve o aguanieve en zonas altas del centro y oriente.
Por otro lado, un canal de baja presión, junto con una vaguada en altura y el aporte de humedad del Pacífico, generará lluvias y chubascos con descargas eléctricas en el occidente, centro y sur de México.
Bajas temperaturas para el clima de hoy en México
- Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Sonora, Chihuahua y Durango.
- Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Baja California, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.
- Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Ciudad de México y Morelos.
¿En qué estados lloverá hoy?
- Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Veracruz (Olmeca) y Oaxaca.
- Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Veracruz (Papaloapan y Los Tuxtlas), Tabasco y Chiapas.
- Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Puebla (Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra) y Veracruz (Nautla, Capital y Las Montañas).
- Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Zacatecas, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo (Sierra de Tenango), Puebla (Sierra Norte y Sierra Nororiental), Veracruz (Huasteca Baja, Totonaca y Sotavento) y Campeche.
- Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Nayarit, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Tlaxcala, Morelos, Yucatán y Quintana Roo.
- Posible caída de nieve o aguanieve: cimas del Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Pico de Orizaba y Cofre de Perote.
¿Dónde hará calor hoy jueves 5 de febrero 2026?
- Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.
- Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Durango (oeste), Morelos (sur), Oaxaca (costa) y Chiapas (costa).
