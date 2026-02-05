Frente frío 33 azota México: lluvias intensas, evento de Norte y rachas de viento de hasta 110 km/h para el clima de hoy

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que para el clima de hoy el frente frío 33 avanzará rápidamente por el sureste del país y la península de Yucatán, provocando lluvias fuertes a intensas en el oriente y sureste, principalmente en Veracruz y Oaxaca. La masa de aire polar mantendrá el evento de "Norte" con rachas de viento muy fuertes y oleaje elevado en costas del Golfo de México y el sureste. Persistirá el ambiente frío a muy frío en gran parte del país, con probabilidad de nieve o aguanieve en zonas altas del centro y oriente.

Por otro lado, un canal de baja presión, junto con una vaguada en altura y el aporte de humedad del Pacífico, generará lluvias y chubascos con descargas eléctricas en el occidente, centro y sur de México.

Bajas temperaturas para el clima de hoy en México

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Sonora, Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Baja California, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Ciudad de México y Morelos.

¿En qué estados lloverá hoy?

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Veracruz (Olmeca) y Oaxaca.

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Veracruz (Papaloapan y Los Tuxtlas), Tabasco y Chiapas.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Puebla (Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra) y Veracruz (Nautla, Capital y Las Montañas).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Zacatecas, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo (Sierra de Tenango), Puebla (Sierra Norte y Sierra Nororiental), Veracruz (Huasteca Baja, Totonaca y Sotavento) y Campeche.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Nayarit, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Tlaxcala, Morelos, Yucatán y Quintana Roo.

Posible caída de nieve o aguanieve: cimas del Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Pico de Orizaba y Cofre de Perote.

¿Dónde hará calor hoy jueves 5 de febrero 2026?

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Durango (oeste), Morelos (sur), Oaxaca (costa) y Chiapas (costa).

