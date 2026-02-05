Beca Rita Cetina 2026: estos son los requisitos para registrar a estudiantes de primaria

El Gobierno de México amplía su programa de apoyo económico a la educación básica con la incorporación de alumnos de nivel primaria. Las familias con hijos en escuelas públicas podrán acceder a los requisitos para registrar a partir de este año en la Beca Rita Cetina 2026 , dirigida a estudiantes de primaria.

Este programa busca evitar que niñas y niños abandonen sus estudios por falta de recursos económicos en el hogar. La ayuda se entrega de forma directa a las familias sin intermediarios, con el propósito de garantizar que cada peso llegue a quien realmente lo necesita para continuar su formación.

¿Qué documentos necesitas para inscribir a tu hijo en la Beca Rita Cetina?

El proceso de inscripción a la Beca Rita Cetina requiere información específica del alumno que estudia en escuela pública de primaria. Las autoridades solicitan datos personales y escolares para garantizar que el apoyo llegue a quienes cumplen con los criterios del programa.

Los documentos que debes tener a la mano del estudiante son:

CURP del alumno

Clave de centro de trabajo (CCT) de la escuela pública donde estudia actualmente

Grado y grupo escolar en el que está inscrito

Edad del menor

Dirección completa: calle, números exterior e interior, colonia, municipio o alcaldía, localidad y estado

Una vez que reúnas estos papeles, podrás completar el registro en la plataforma oficial del programa. El trámite es gratuito y no requiere la intervención de gestores ni coyotes que cobren por realizar el proceso de inscripción.

Documentación que debe presentar el padre, madre o tutor legal

Además de los datos del estudiante, el adulto responsable de la crianza del menor también presenta sus propios documentos para validar la solicitud. Esta información permite a las autoridades verificar la identidad del tutor y establecer los canales de comunicación y entrega del apoyo económico.

Los requisitos del padre, madre o tutor legal incluyen:

CURP vigente

Código postal del domicilio familiar

Credencial para votar (INE) con vigencia activa

Número telefónico de contacto

Correo electrónico personal que esté en uso

¿Cuánto dinero recibirán los niños de primaria con la Beca Rita Cetina?

La Beca Rita Cetina entrega 2,500 pesos por cada estudiante de primaria en un pago único anual durante 2026. El recurso se deposita directamente en una tarjeta del Banco del Bienestar a nombre del padre, madre o tutor legal registrado.

Este monto reconoce los gastos que representa educar a los hijos en una familia mexicana, desde útiles escolares hasta uniformes y transporte. El esquema de dispersión se alinea al calendario escolar y a los periodos definidos por las autoridades educativas federales para garantizar que el dinero llegue en el momento adecuado.