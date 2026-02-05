Apagón masivo CFE: Áreas que se quedan sin luz en México este viernes 6 de febrero

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) anunció un apagón masivo programado para este viernes 6 de febrero de 2026, en diversas zonas de la red con el objetivo de realizar trabajos de mantenimiento y modernización de la infraestructura.

La paraestatal precisó que, como parte de estas labores, el servicio de energía será temporalmente suspendido durante varias horas en diferentes circuitos, por lo que llamó a la ciudadanía a tomar precauciones para minimizar las molestias en hogares, comercios y otros espacios que dependen del suministro eléctrico.

El corte masivo de hoy es en calles específicas de Jalpa de Méndez, Tabasco.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿En qué partes de Tabasco hay un apagón masivo hoy viernes 6 de febrero?

La suspensión del servicio eléctrico en Jalpa de Méndez está programada de las 9:30 de la mañana hasta las 3:30 de la tarde en:



Centro de la ciudad de Jalpa de Méndez

Barrio Santana

Avenida 27 de Febrero

Cerrada Allende

Calles Benito Juárez, Profesor Edel Urueta, así como Carlos Alberto Madrazo

Comisión Federal de Electricidad.|CFE

¿Cómo contactar a la CFE en Jalpa de Méndez, Tabasco?

Dirección: San Felipe, 86200 Jalpa de Méndez, Tabasco, Mexico

Teléfono: 914 135 6967

Ciudad: Jalpa de Méndez

Estado: Tabasco

Código Postal: 77720

La sucursal de la CFE Jalpa de Méndez tiene un horario de atención de lunes a viernes de 8:00h a 17:00h y los sábados de 9:00h a 14:00h.

No obstante, la CFE está disponible las 24 horas a través de teléfono. Por ello, si necesitas contactarlos, te recomendamos llamar a los siguientes números:



Atención al cliente: 071

Atención al cliente alternativo: 01 800 888 2338

A través de la línea Háblalo: 01800

También puedes enviarles tu consulta a través de redes sociales y te responderán en cuanto sea posible. Para ello, te recomendamos enviar tu consulta al perfil de Twitter que manejan para atención al cliente: @CFE_Contigo .

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.