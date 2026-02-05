Apagón masivo CFE: Áreas que se quedan sin luz en México este viernes 6 de febrero
La paraestatal informó que el servicio de energía será temporalmente suspendido durante varias horas en diferentes circuitos, por lo que llamó a tomar precauciones para minimizar las molestias.
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) anunció un apagón masivo programado para este viernes 6 de febrero de 2026, en diversas zonas de la red con el objetivo de realizar trabajos de mantenimiento y modernización de la infraestructura.
La paraestatal precisó que, como parte de estas labores, el servicio de energía será temporalmente suspendido durante varias horas en diferentes circuitos, por lo que llamó a la ciudadanía a tomar precauciones para minimizar las molestias en hogares, comercios y otros espacios que dependen del suministro eléctrico.
El corte masivo de hoy es en calles específicas de Jalpa de Méndez, Tabasco.
Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.
¿En qué partes de Tabasco hay un apagón masivo hoy viernes 6 de febrero?
La suspensión del servicio eléctrico en Jalpa de Méndez está programada de las 9:30 de la mañana hasta las 3:30 de la tarde en:
- Centro de la ciudad de Jalpa de Méndez
- Barrio Santana
- Avenida 27 de Febrero
- Cerrada Allende
- Calles Benito Juárez, Profesor Edel Urueta, así como Carlos Alberto Madrazo
¿Cómo contactar a la CFE en Jalpa de Méndez, Tabasco?
- Dirección: San Felipe, 86200 Jalpa de Méndez, Tabasco, Mexico
- Teléfono: 914 135 6967
- Ciudad: Jalpa de Méndez
- Estado: Tabasco
- Código Postal: 77720
La sucursal de la CFE Jalpa de Méndez tiene un horario de atención de lunes a viernes de 8:00h a 17:00h y los sábados de 9:00h a 14:00h.
No obstante, la CFE está disponible las 24 horas a través de teléfono. Por ello, si necesitas contactarlos, te recomendamos llamar a los siguientes números:
- Atención al cliente: 071
- Atención al cliente alternativo: 01 800 888 2338
- A través de la línea Háblalo: 01800
También puedes enviarles tu consulta a través de redes sociales y te responderán en cuanto sea posible. Para ello, te recomendamos enviar tu consulta al perfil de Twitter que manejan para atención al cliente: @CFE_Contigo .
adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.